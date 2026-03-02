Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

Синоптик говорит, что температура воздуха останется без особых изменений.

Погода в Украине 3 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине во вторник

Где ожидается дождь и снег

Погода в Украине во вторник, 3 марта, будет богата осадками. В разных регионах возможен дождь и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферные фронты циклона Doreena будут приносить дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг.

"Ближайшей ночью и утром осадки также возможны практически повсюду, но все же днем 3 марта влажность сместится именно в южную и восточную части. Потому что антициклон Iakl вытеснит эти осадки из западных и северных областей", - говорится в сообщении.

Движение циклона и антициклона / фото: t.me/PohodaNatalka

Синоптик отметила, что температура воздуха останется без особых изменений. Так, ночью ожидается от -2 градусов до +3 градусов. В течение дня прогнозируется +2...+6 градусов, на юге и западе Украины +5...+10 градусов.

В то же время ветер будет с северо-запада, умеренный, временами порывистый.

Погода 3 марта / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 3 марта дождь может выпасть только утром, в дальнейшем - без существенных осадков и порывистый северо-западный ветер.

Ближайшей ночью в столице ожидается 0…+2 градуса, завтра днем будет +2…+4 градуса.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет первая неделя марта

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в первую неделю марта будет устойчивой и преимущественно спокойной.

По его словам, в ближайшие дни погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклональная деятельность.

Он также добавил, что осадки будут выпадать изредка, а температурный режим будет теплее климатической нормы, особенно в западных областях.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.

Синоптики говорят, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков — около 31 мм.

Погода в Тернопольской области в марте будет значительно теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха будет от +3 до +9 градусов, что выше на 1,5 градуса от нормы.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

