Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

Погода в Украине во вторник, 3 марта, будет богата осадками. В разных регионах возможен дождь и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, атмосферные фронты циклона Doreena будут приносить дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг.
"Ближайшей ночью и утром осадки также возможны практически повсюду, но все же днем 3 марта влажность сместится именно в южную и восточную части. Потому что антициклон Iakl вытеснит эти осадки из западных и северных областей", - говорится в сообщении.
Синоптик отметила, что температура воздуха останется без особых изменений. Так, ночью ожидается от -2 градусов до +3 градусов. В течение дня прогнозируется +2...+6 градусов, на юге и западе Украины +5...+10 градусов.
В то же время ветер будет с северо-запада, умеренный, временами порывистый.
Погода в Киеве
В Киеве 3 марта дождь может выпасть только утром, в дальнейшем - без существенных осадков и порывистый северо-западный ветер.
Ближайшей ночью в столице ожидается 0…+2 градуса, завтра днем будет +2…+4 градуса.
Какой будет первая неделя марта
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в первую неделю марта будет устойчивой и преимущественно спокойной.
По его словам, в ближайшие дни погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклональная деятельность.
Он также добавил, что осадки будут выпадать изредка, а температурный режим будет теплее климатической нормы, особенно в западных областях.
