Новое название уже нанесли на карты: какой город едва не назвали в честь Ленина

В 1924 году этот город должен был навсегда исчезнуть с карт, уступив место идеологическому "Верхнеленинску".

https://glavred.info/culture/novoe-nazvanie-uzhe-nanesli-na-karty-kakoy-gorod-edva-ne-nazvali-v-chest-lenina-10745315.html Ссылка скопирована

Николаев мог исчезнуть с карт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Почему Николаев хотели переименовать

Какое название предлагали во времена СССР

В честь кого назвали Николаев

В советское время многие украинские города подвергались попыткам переименования в соответствии с идеологией СССР. Не обошло это и Николаев. В 1924 году власти предлагали назвать город Верхнеленинск в честь советского лидера Владимира Ленина.

Главред выяснил, как Николаев едва не стал Верхнеленинском и почему это название так и не прижилось.

видео дня

Откуда происходит современное название города

История названия Николаева уходит корнями в 1788 год. Населенный пункт получил свое имя в честь Святого Николая, которого издавна считают покровителем моряков и путешественников.

Интересно, что выбор названия имел и символическое военное значение. Основание города совпало с датой взятия османской крепости Очаков. С тех пор, уже более 230 лет, город гордо носит свое имя, оставаясь одним из немногих крупных центров Украины, название которого не смогли изменить ни войны, ни смена режимов.

Почему советская власть хотела изменить название в 1924 году

После смерти Владимира Ленина в 1924 году СССР охватила волна "ленинизации". Большевики стремились запечатлеть память о своем вожде в топонимах. Помимо идеологического восхваления революционера, была еще одна скрытая цель — религиозная борьба.

Николаев, названный в честь святого, был прямой противоположностью советскому атеизму. Стереть религиозный подтекст из названия города было для тогдашней власти принципиальной задачей в рамках кампании по уничтожению влияния церкви на общество.

Какое новое название предлагали городу

В 1924 году было выдвинуто официальное предложение переименовать Николаев в Верхнеленинск, рассказал глава Института национальной памяти Александр Алферов. Это название должно было стать географическим и идеологическим маркером "новой эры".

Ирония ситуации заключалась в том, что советская бюрократическая машина сработала быстрее, чем получила официальное согласие. Название "Верхнеленинск" успели нанести на некоторые советские карты того периода и внести в определенные реестры, фактически выдавая желаемое за действительное.

Почему Верхнеленинск так и не появился на картах мира

Несмотря на давление сверху, инициатива потерпела крах. Главным препятствием стало сопротивление на местах. Ни жители города, ни тогдашняя местная власть не поддержали переименование.

Для жителей города название Николаев было не просто словом, а частью морской идентичности и истории, которую они не были готовы променять на искусственное идеологическое новообразование. В конце концов, практического значения переименование не имело, а усилия, затраченные на борьбу с народным нежеланием, оказались напрасными.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред