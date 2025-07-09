Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город

Юрий Берендий
9 июля 2025, 21:19
89
Николаев имеет более глубокую историю, чем официально считается, и, по словам историков, его настоящие истоки достигают времен киммерийцев и князя Витовта.
Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город
Какое второе название Николаева - кто и когда основал Николаев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему Николаев так называется
  • Кто назвал Николаев
  • Как раньше назывался Николаев

История Николаева не начинается с указа Потемкина - исследователи убеждены, что город имеет гораздо более древнее происхождение, а его настоящее имя может быть совсем другим.

Главред выяснил, кто основал Николаев.

видео дня

Что раньше было на месте Николаева

Одна из самых впечатляющих археологических находок Юга Украины - это Дикий сад в самом сердце Николаева. По словам доктора исторических наук Юрия Котляра, это не просто поселение - это настоящий город киммерийцев, один из древнейших в Украине.

"Дикий сад - это фактически киммерийский город... Это так называемая белозерская археологическая культура. Белозерская археологическая культура соответствует определенной народности, она соответствует киммерийцам", - объясняет профессор кафедры истории ЧНУ им. Петра Могилы Юрий Котляр в видео YouTube канала "Новости Приазовья".

Это поселение, которое существовало еще с XIII века до новой эры, могло быть даже упомянуто в "Одиссее" Гомера.

"В Одиссее Гомера... указывается о существовании примерно в этом районе так называемого города мужей Кимерийского... Он имел ограду, мост, ритуальные сооружения и был важным торговым центром"", - добавил он.

Котляр предполагает, что это даже могла быть столица киммерийцев - государства, которое простиралось от Дуная до Днепра.

"Это, наверное, могла быть столица киммерийцев на этом достаточно большом регионе... Возможно, даже выходцы из этого города участвовали в походе на знаменитую Трою", - указывает Котляр.

Смотрите видео об истории Николаева:

Несмотря на временную потерю непрерывной истории, археологические находки свидетельствуют: люди на этой территории жили постоянно, и никакого "дикого поля" здесь не было.

Какое второе название Николаева - как называли Николаев раньше

Еще одна версия происхождения города связана с городом Богоявленск, который, по словам историка Вадима Юрлова, возник на столетие раньше официальной даты основания Николаева.

"До последнего времени восприятие истории возникновения Николаева нам диктовала Российская империя... Как нам рассказывали в школе: было дикое поле, пришли русские солдаты... и построили судостроительный завод", - отмечает историк, передает издание "Никвесты".

Однако научные данные противоречат этой версии. По словам Юрлова, еще в 1399 году князь Витовт основал Витовку, которая постепенно превратилась в Богоявленск - с монастырем и несколькими тысячами жителей.

"В 1399 году князь Витовт построил Витовку... Постепенно Витовка переросла в Богоявленск... И на том месте, где сейчас Широкая Балка, жили малоимущие люди, всевозможные приезжие... Никакого дикого поля не было", - добавил он.

Сколько лет Николаеву

Юрлов считает, что Николаев возник как слияние Богоявленска и верфи на Ингуле, то есть история города значительно древнее официальной версии.

"Я считаю, что Богоявленск просто поглотил верфь, которая возникла на Ингуле... И таким образом, я считаю, что наш город возник не 226 лет назад, а возник в 1399 году и ему не 226, а 616 лет", - резюмировал Юрлов.

Почему же Николаев назвали Николаевом

Официальное название города Николаев имеет несколько объяснений. По словам Юрия Котляра, одна из версий связана с судостроением и святым покровителем моряков.

"Святой Николай у нас покровитель судов... моряки, в широком смысле этого слова, этому подчиняются", - объясняет он.

Но была и геополитическая цель, ведь Потемкин мечтал создать на юге новую столицу Российской империи.

"Согласно легенде, Потемкин вообще считал, что Николаев следует сделать своей собственной столицей... Такой вариант южной столицы, где он здесь будет сам властвовать на этой территории", - резюмировал специалист.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Юрий Котляр

Юрий Вадимович Котляр - доктор исторических наук, профессор и первый проректор Черноморского университета имени Петра Могилы в Николаеве, известный специалист по истории Юга Украины, особенно исследований крестьянства, военной истории и исторической памяти. Он является автором более 250 научных работ, посвященных истории Николаевщины, казачества и национально-освободительной борьбы, а также активно популяризирует идею "священной истории" своего региона через открытые лекции и публикации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Николаева Николаевская область История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

22:16Украина
Зеленский провел новые переговоры с Келлогом - о чем договорились

Зеленский провел новые переговоры с Келлогом - о чем договорились

21:41Война
"Они очень дорогие": Трамп ответил, кто остановил помощь Украине и отправит ли Patriot

"Они очень дорогие": Трамп ответил, кто остановил помощь Украине и отправит ли Patriot

21:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал город

Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал город

Гороскоп на завтра 10 июля: Девам - удивительная вещь, Стрельцам - приглашение

Гороскоп на завтра 10 июля: Девам - удивительная вещь, Стрельцам - приглашение

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с молодоженами за 29 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с молодоженами за 29 секунд

Море маминого обаяния: Максим Галкин показал, как сильно изменилась 11-летняя Лиза

Море маминого обаяния: Максим Галкин показал, как сильно изменилась 11-летняя Лиза

РФ может пойти в наступление еще в трех областях Украины: тревожный прогноз

РФ может пойти в наступление еще в трех областях Украины: тревожный прогноз

Последние новости

22:19

Ускорение созревания томатов без химии: простой, но эффективный метод

22:16

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

21:41

Зеленский провел новые переговоры с Келлогом - о чем договорилисьВидео

21:32

Смерть Игоря Поклада: украинские артисты скорбят об утрате Маэстро

21:23

"Они очень дорогие": Трамп ответил, кто остановил помощь Украине и отправит ли Patriot

Наступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и ДнепраНаступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и Днепра
21:19

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал городВидео

20:54

Как спят знаки зодиака: раскрыты уникальные привычки

20:48

Когда Россия сможет запускать по Украине 1000 дронов: появился тревожный прогноз

20:43

Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев

Реклама
20:39

РФ собрала 50-тысячное войско: эксперт раскрыл, есть ли угроза захвата СумВидео

20:29

Обладаете ли вы лидерскими качествами: простой тест по форме бровей

19:53

Археологи открыли город возрастом 3500 лет: чем находка в Андах удивила ученых

19:38

Что будет с долларом: украинцам рассказали, стоит ли покупать валюту

19:35

Что кладут в гроб и как поминают умерших: обычаи и традиции похорон в УкраинеВидео

19:33

"План провалился": Россия собрала рекордное войско и пошла ва-банк на фронте

19:11

Настоящий магнит для нищеты и несчастий: что нужно немедленно выбросить из дома

19:10

Путин шантажирует Трампа?мнение

19:05

"Жить сегодня и сейчас": фотографы Костя и Влада Либеровы впервые станут родителями

19:00

Планета может пополниться новым океаном: ученые раскрыли, где он может появиться

18:51

Сейчас таких нет: как раньше называли месяцы и почему год начинался не с январяВидео

Реклама
18:36

Доллар и евро резко подешевели после взлета: НБУ установил новый курс

18:19

Сестра Жанны Фриске потеряла дочь: что произошло

18:19

Цены на популярные продукты взлетели на 25%: что больше всего подорожало

18:18

Шутка, которая прижилась: какое настоящее название лежачего полицейскогоВидео

18:03

"Разбомбить Москву к черту": появилась первая реакция Кремля на угрозы Трампа

17:41

Без армии на работу никак: в Раде готовят ограничения для тысяч украинцев

17:31

"Я точно би": Тина Кароль удивила дерзким признанием

17:15

Пенсионный фонд теперь платит соцпособия: что будет с выплатами в июле

17:11

Папа Римский сделал новое предложение Зеленскому по войне - что он сказалВидео

17:10

Секрет долголетия: есть ли у вас черта характера, которая продлевает жизнь

16:44

Град и смерч: на Львовщине бушевала стихия – местных предупредили об опасности

16:41

"Там у россиян есть несколько баз": эксперт сказал, где РФ может открыть новый фронтВидео

16:29

Влажные салфетки уничтожают автомобиль: что ими нельзя протирать

16:15

В Украине планируют "объединить" университеты и армию - что изменится для студентов

15:43

Тот самый квас: рецепт бочкового "быстрого" кваса

15:39

Их можно услышать каждый день: популярные слова, которых нет в украинском языкеВидео

15:36

Долларовый выбор: во что инвестирует глава НБУ, когда речь идет о собственных средствах? актуально

15:23

Штраф, конфискация и тюрьма: в Украине будут наказывать водителей за популярную ошибку

14:54

Почему 10 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник в этот день

14:44

Понравится даже тем, кто не любит кабачок: интересный рецепт рулета с ветчинойВидео

Реклама
14:37

Были бездомными: Катерина Тышкевич рассказала об особенной покупке

14:35

Загадка на логику: кто из трех людей преступник - надо угадать за 15 секунд

14:20

Муж - известный украинский актер: Анна Кошмал раскрыла правду об отношениях

14:15

Дипломатия на $22 млн: ВОЗ сохраняет связи с путинским режимом, несмотря на войну и критику Запада

14:14

Перевод часов осенью: появилось актуальное уточнение

14:13

У РФ мало времени: экономист спрогнозировал, сколько еще враг сможет воевать

14:08

"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

13:47

Известковый налет исчезнет мгновенно, если натереть кран продуктом из холодильника

13:25

"Его песни слышали миллионы": Зеленский отреагировал на смерть легендарного артиста

13:21

Количество "Шахедов" будет неэффективным: Ермак заявил о роли дронов-перехватчиков

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять