Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город

Николаев имеет более глубокую историю, чем официально считается, и, по словам историков, его настоящие истоки достигают времен киммерийцев и князя Витовта.

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Какое второе название Николаева - кто и когда основал Николаев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему Николаев так называется

Кто назвал Николаев

Как раньше назывался Николаев

История Николаева не начинается с указа Потемкина - исследователи убеждены, что город имеет гораздо более древнее происхождение, а его настоящее имя может быть совсем другим.

Главред выяснил, кто основал Николаев.

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Что раньше было на месте Николаева

Одна из самых впечатляющих археологических находок Юга Украины - это Дикий сад в самом сердце Николаева. По словам доктора исторических наук Юрия Котляра, это не просто поселение - это настоящий город киммерийцев, один из древнейших в Украине.

"Дикий сад - это фактически киммерийский город... Это так называемая белозерская археологическая культура. Белозерская археологическая культура соответствует определенной народности, она соответствует киммерийцам", - объясняет профессор кафедры истории ЧНУ им. Петра Могилы Юрий Котляр в видео YouTube канала "Новости Приазовья".

Это поселение, которое существовало еще с XIII века до новой эры, могло быть даже упомянуто в "Одиссее" Гомера.

"В Одиссее Гомера... указывается о существовании примерно в этом районе так называемого города мужей Кимерийского... Он имел ограду, мост, ритуальные сооружения и был важным торговым центром"", - добавил он.

Котляр предполагает, что это даже могла быть столица киммерийцев - государства, которое простиралось от Дуная до Днепра.

"Это, наверное, могла быть столица киммерийцев на этом достаточно большом регионе... Возможно, даже выходцы из этого города участвовали в походе на знаменитую Трою", - указывает Котляр.

Смотрите видео об истории Николаева:

Несмотря на временную потерю непрерывной истории, археологические находки свидетельствуют: люди на этой территории жили постоянно, и никакого "дикого поля" здесь не было.

Какое второе название Николаева - как называли Николаев раньше

Еще одна версия происхождения города связана с городом Богоявленск, который, по словам историка Вадима Юрлова, возник на столетие раньше официальной даты основания Николаева.

"До последнего времени восприятие истории возникновения Николаева нам диктовала Российская империя... Как нам рассказывали в школе: было дикое поле, пришли русские солдаты... и построили судостроительный завод", - отмечает историк, передает издание "Никвесты".

Однако научные данные противоречат этой версии. По словам Юрлова, еще в 1399 году князь Витовт основал Витовку, которая постепенно превратилась в Богоявленск - с монастырем и несколькими тысячами жителей.

"В 1399 году князь Витовт построил Витовку... Постепенно Витовка переросла в Богоявленск... И на том месте, где сейчас Широкая Балка, жили малоимущие люди, всевозможные приезжие... Никакого дикого поля не было", - добавил он.

Сколько лет Николаеву

Юрлов считает, что Николаев возник как слияние Богоявленска и верфи на Ингуле, то есть история города значительно древнее официальной версии.

"Я считаю, что Богоявленск просто поглотил верфь, которая возникла на Ингуле... И таким образом, я считаю, что наш город возник не 226 лет назад, а возник в 1399 году и ему не 226, а 616 лет", - резюмировал Юрлов.

Почему же Николаев назвали Николаевом

Официальное название города Николаев имеет несколько объяснений. По словам Юрия Котляра, одна из версий связана с судостроением и святым покровителем моряков.

"Святой Николай у нас покровитель судов... моряки, в широком смысле этого слова, этому подчиняются", - объясняет он.

Но была и геополитическая цель, ведь Потемкин мечтал создать на юге новую столицу Российской империи.

"Согласно легенде, Потемкин вообще считал, что Николаев следует сделать своей собственной столицей... Такой вариант южной столицы, где он здесь будет сам властвовать на этой территории", - резюмировал специалист.

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О персоне: Юрий Котляр Юрий Вадимович Котляр - доктор исторических наук, профессор и первый проректор Черноморского университета имени Петра Могилы в Николаеве, известный специалист по истории Юга Украины, особенно исследований крестьянства, военной истории и исторической памяти. Он является автором более 250 научных работ, посвященных истории Николаевщины, казачества и национально-освободительной борьбы, а также активно популяризирует идею "священной истории" своего региона через открытые лекции и публикации.

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