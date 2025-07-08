Украина смогла переиграть Москву и сохранить бесценное сокровище - о чем идет речь

Украина сумела сохранить бесценную скифскую пектораль, опередив требования Москвы и переписав историю борьбы за собственное культурное наследие.

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Где сейчас скифская пектораль - сколько стоит золотая пектораль / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Где была найдена пектораль

Где сейчас скифская пектораль

Какой археолог нашел скифское украшение

Украине удалось сохранить уникальный артефакт, который мог оказаться в Эрмитаже - легендарную скифскую пектораль. Это украшение считают бесценным, как с исторической, так и с художественной точки зрения. В 1970-х Кремль пытался забрать ее в Россию, но благодаря решению украинских властей и созданию Сокровищницы Национального музея истории Украины, артефакт остался на Родине. Об этом говорится в программе "Затерянный мир" на 2+2.

Главред выяснил, где сейчас находится скифская пектораль.

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Что означает пектораль

Пектораль - это ритуальное украшение, имевшее сакральное значение и принадлежавшее только верховному правителю.

"Это церемониальная вещь. Три-четыре раза в год на какие-то праздники вождь надевал эту пектораль", - объясняет археолог, доктор исторических наук Александр Симоненко.

Надев пектораль, властитель берет на себя ответственность.

"Эта ответственность, она опять же возложена богами. Это бороться со злом, бороться за благосостояние своего общества", - добавляет Юрий Полидович, заведующий отделом Сокровищницы Национального музея истории Украины.

Как нашли скифскую пектораль - где находится Толстая Могила

Самое известное скифское украшение было найдено в начале 1970-х в Кургане Толстая могила. Он был расположен на территории горно-обогатительного комбината на Днепропетровщине и считался неперспективным для исследования. Единственным, кто настаивал на раскопках, был украинский археолог Борис Мозолевский.

"Была определена судьба кургана Толстая могила, когда Мозолевский, глядя на него, говорил: "Там будет что-то большое и блестящее. И об этом узнают все". И все были рады", - рассказывает краевед Мирослав Жуковский.

Пектораль лежала не в погребальной камере, а в нестандартном месте.

"Пектораль лежала, как бы, в нестандартном месте, не в погребальной камере, а в коридорчике-дромусе, который вел от входной ямы к этой погребальной камере", - уточняет Юрий Полидович.

Смотрите видео о том, какой археолог нашел пектораль:

Где находится оригинал пекторали

Находка сделала Мозолевского всемирно известным и спасла от репрессий. Ведь в СССР его преследовали: слушал запрещенные радио, писал антисоветские стихи, дружил с Василием Стусом.

"Станет ли сил не стать на колени, не упасть, не сломаться на ветрах? Или в Киеве новую весну встречу? Или, может, уже в мордовских лагерях?" - писал сам Мозолевский.

Уникальное украшение могло оказаться в России - этого требовали из Москвы. Но Киев успел защитить культурное наследие.

"В 1965 году возник замысел. Тогда это была такая украинская оттепель, и первым секретарем ЦК компартии Украины был Петр Шелест. Хотя он был и коммунист, но он помнил, что он украинец. Если все предыдущие находки скифской атрибутики были вывезены оккупантами-россиянами в Эрмитаж, то скифскую пектораль Мозолевскому удалось оставить в Украине", - объясняет антрополог, доктор исторических наук, профессор Сергей Сегеда.

Именно создание Сокровищницы Национального музея истории Украины стало решающим фактором.

Сколько стоит золотая пектораль

Сама пектораль застрахована на $5 миллионов, но на самом деле - бесценна.

"Пектораль застрахована была на 5 миллионов долларов. Как произведение искусства, она бесценна, ей нет цены", - отмечает археолог Александр Симоненко.

Она абсолютно совершенна с эстетической точки зрения.

"Воплощение высоких проявлений и достижений ювелирного искусства античного времени. Сделали его, в определенности, античные мастера. А вот смысл, который заложен, он сугубо скифский", - добавляет Юрий Полидович.

Исследователи верят, что в украшении заложена философия скифского миропонимания - вечный круговорот жизни и смерти.

"Им в качестве жертвы подаются кони - Богу Солнца, Богу Войны и Победы. В первую очередь это именно лошади, это самая высокая жертва. Далее олень и кабан. Что интересно, большее количество - это лошадиные кости, меньшее количество - оленей и кабанов. То есть практика подтверждает изображение", - объясняют исследователи.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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