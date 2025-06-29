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США не могли высадиться на Луну без украинца из Полтавы - историк раскрыл секрет

Юрий Берендий
29 июня 2025, 09:46
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Американцы не смогли бы высадиться на Луну без гениальной разработки украинца из Полтавы, отметил профессиональный украинский историк Александр Алферов.
США не могли высадиться на Луну без украинца из Полтавы - историк раскрыл секрет
Высадка США на Луну - историк раскрыл неожиданную роль Украины / Коллаж Главред, фото: NASA, Charles M. Duke Jr., nasa.gov

О чем идет речь в материале:

  • Что такое трасса Кондратюка
  • Кто разработал траекторию полета на Луну
  • Что изобрел Юрий Кондратюк

Американская космическая программа "Аполлон", благодаря которой в 1969 году астронавты США впервые ступили на поверхность Луны, могла не состояться без украинца - уроженца Полтавы. Об этом в видео на YouTube рассказал профессиональный историк, новоназначенный глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

Главред выяснил, кто сделал расчет полета на Луну.

видео дня

Кто вычислил траекторию полета на Луну

По его словам, именно наш соотечественник, Александр Игнатьевич Шаргей, разработал принципиальную теорию, которая сделала возможным полет на Луну и возвращение на Землю.

"Уроженец Полтавы Александр Игнатьевич Шаргей разработал теорию остановки на небесном теле с сильным гравитационным полем. Грубо говоря - как приземлиться на Луну, погулять по ней, а потом вернуться обратно на Землю", - рассказывает историк.

Именно эта идея впоследствии получила название "Трасса Кондратюка". Она стала основой для траекторий, которые использовали космические корабли NASA в рамках программы "Apollo".

Смотрите видео о том, кто рассчитал полет на Луну:

Но почему же траектория носит имя не Шаргея, а Кондратюка?

"Ну а куда же нам, друзья, без порчи нашей истории (россиянами, - ред.)? После оккупации Украины русскими в 1920-х годах Шаргей, скрываясь, меняет имя и становится Юрием Кондратюком", - отмечает Алферов.

Он был репрессирован, обвинен во "вредительстве", работал инженером. Дата и обстоятельства его смерти доподлинно неизвестны - по разным данным, погиб в годы Второй мировой войны: либо на фронте, либо в нацистском концлагере.

"Весь мир обязан Кондратюку за полет на Луну. А представьте, если бы мы тогда были независимым государством. И наших ученых не уничтожала бы российская оккупация", - добавляет Алферов.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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