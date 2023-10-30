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Что находится за краем Вселенной: тайны космоса, которые ошеломят любого

Дмитрий Видоменко
30 октября 2023, 16:58
Как говорили в старом сериале: "Космос ‒ последний рубеж". Но есть ли у него четкие границы? Главред отвечает на вопрос ‒ "Что находится за всем космосом?".
Космос, космонавты
Есть ли край у космоса? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com


Вопрос о том, что находится за пределами космоса, является одним из фундаментальных и в то же время сложных в физике и космологии.

Что находится за границей космоса

Космос - пространство, включающее все материю, энергию, законы физики и наблюдаемые объекты, которые мы можем видеть или обнаружить.

Согласно современной космологической модели, космос не имеет четких границ, поэтому трудно представить, что находится за его пределами. Внутри космоса мы видим звезды, галактики, планеты и множество других объектов. Однако вопрос о том, что находится за границами космоса, лежит вне области нашего текущего понимания и наблюдений.

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Некоторые теории предполагают существование множества параллельных вселенных или дополнительных измерений, которые могут быть вне нашего "видимого" космоса. Но научно или экспериментально подтвердить или опровергнуть это пока невозможно.

В контексте современной науки, космология ограничивается изучением того, что можно наблюдать или теоретически предположить в нашей Вселенной, поэтому отвечать на вопрос о том, что находится за пределами космоса в настоящее время не представляется возможным.

Космос, космонавты

Что находится за краем Вселенной

К сожалению, ресторана, описанного в одноименной классической юмористической книжке, там точно нет.

По современным научным представлениям, понятие "край Вселенной" или "вне Вселенной" представляет собой сложную концепцию, поскольку существует несколько моделей, описывающих структуру Вселенной, но ни одна из них не предполагает наличие четкой границы или "края".

Согласно космологической модели, Вселенная начала свое существование с Большого Взрыва (да, "Теория Большого взрыва" это не просто ситком) и с тех пор она постоянно расширяется. Однако установить, что находится за пределами этого расширения или является ли это "краем" Вселенной, превышает наши текущие знания и способности наблюдения.

Современные научные исследования предполагают несколько возможных сценариев:

Многомерные модели. Некоторые теории предполагают существование дополнительных измерений или параллельных вселенных, которые могут лежать вне нашего пространства и времени.

Концепция мультивселенных. В последнее время она на слуху – ведь ее разрабатывает Голливуд (фильм "Все, везде и сразу" и сериал "Локи"). Вкратце, эта концепция говорит о том, что может существовать бесконечное количество параллельных Вселенных, каждая со своими собственными свойствами и законами физики.

"Края" Вселенной. Однако в современных космологических теориях нет четко определенного "края" Вселенной, как такового. Вселенная, по мнению многих ученых, скорее представляет собой закрученное, изогнутое или свернутое пространство, где концепция "края" может быть неприменима.

На чем заканчивается космос

С точки зрения современной науки, конец космоса, его предел или "край" представляются сложными для определения. Космос не имеет, по всей видимости, четких стен или окончания, как это можно представить, например, у стены комнаты.

Согласно космологическим моделям, космос состоит из расширяющегося пространства и содержит все материю, энергию, гравитацию и другие фундаментальные физические величины. Однако вопрос о том, что находится за его "пределами" или "краем", не имеет четкого ответа в рамках нашего текущего понимания.

Существует несколько гипотетических концепций, которые пытаются объяснить, что может находиться за космическим пространством, но они чаще основаны на теориях и предположениях, чем на экспериментальных данных.

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