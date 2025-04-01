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Армия РФ накапливает силы на юге: в ВСУ назвали цели оккупантов

Виталий Кирсанов
1 апреля 2025, 21:23
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Постоянно продолжаются бои возле населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково, Степное.
Армия РФ накапливает силы на юге
Армия РФ накапливает силы на юге / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Кратко:

  • Значительно возросла активность российских военных
  • Количество боестолкновений выросло втрое

На юге Украины российские оккупанты накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов. Об этом представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сказал в эфире телемарафона.

Он также отметил, что в зоне ответственности этих подразделений ВСУ значительно возросла активность российских военных.

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"Если в феврале среднее количество артиллерийских обстрелов за сутки было 260-300, то в марте уже - 350-370. Ударов дронами в феврале за сутки было 380-400, в марте - 450, доходило и до полутысячи... То есть, интенсивность боевых действий на юге растет Кроме того, россияне накапливают силы и средства для проведения подобных штурмов", - сказал Волошин.

Он уточнил, что речь идет не о части стратегического наступления, а о штурмах малыми группами пехоты. То есть, это действия тактического уровня для улучшения своих позиций, занятия новых плацдармов.

Спикер добавил, что количество боестолкновений выросло втрое: за март враг провел на юге 368 штурмов, в феврале - 118. Кроме того, примерно так же возросло количество ударов дронами-камикадзе, стало значительно больше обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Как отметил военный, постоянно продолжаются бои возле населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково, Степное. Враг там пытается захватить украинские позиции, определенные территории именно возле этих населенных пунктов.

"Также враг продолжает вести штурмовые действия малыми группами пехоты, пытаясь получить определенный успех... Только сегодня враг совершил несколько авиационных ударов, в частности на Гуляйпольском направлении", - рассказал Волошин

По его словам, на этом же направлении оккупанты 1 апреля провели четыре штурма и пытался продвинуться в сторону позиций ВСУ. Как уверяет Волошин, ни одной позиции Силы обороны не потеряли, атаки успешно отбиты.

Обстрелы Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 1 апреля впервые в 2025 году РФ не наносила удары по Украине ударными дронами. Ранее страна-агрессор применяла тактику массированных ударов БПЛА по жилым кварталам мирных городов Украины.

Ранее авиаэксперт Богдан Долинце заявил, что российские оккупанты значительно увеличили производство ударных дронов. Противник имеет амбициозную цель - запускать одновременно по территории Украины около 500 "Шахедов".

Накануне бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев также предупредил, что страна-агрессор РФ вместо ракетных ударов делает ставку на массированные атаки БПЛА по Украине.

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