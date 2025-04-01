Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

РФ нанесла удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации.

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РФ ударила по Украине ракетами Х-59 / Коллаж: Главред, фото: mil.ru, ua.depositphotos.com

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РФ атаковала двумя управляемыми авиационными ракетами

Минувшей ночью Россия не запускала ударные дроны по Украине

Российские оккупанты атаковали территорию Запорожской области двумя управляемыми авиационными ракетами, обе воздушные цели были уничтожены.

Об этом говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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В то же время, судя по данным опубликованной сводки, минувшей ночью Россия не запускала ударные дроны по Украине.

"В ночь на 1 апреля 2025 года (около 21:00 31 марта) враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации на Запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной", - говорится в сообщении.

/ t.me/ComAFUA

Ситуацию также прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", - написал он в Telegram.

/ Инфографика: Главред

Добавим, что впервые в 2025 году РФ не наносила удары по Украине ударными дронами.

Ранее страна-агрессор применяла тактику массированных ударов БПЛА по жилым кварталам мирных городов Украины.

Прекращение огня и удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее эксперт рассказал о новой тактике атак РФ. Владислав Селезнев предупредил об опасности массированных атак ударных дронов РФ по Украине.

Недавно Главред писал о том, что советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко объяснил, почему лидер США разозлился на Путина. По его словам, Трамп недоволен тем, что нет результатов в вопросе прекращения огня в Украине.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать режим прекращения огня, поскольку Украина якобы нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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