Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

Главное:
- РФ атаковала двумя управляемыми авиационными ракетами
- Минувшей ночью Россия не запускала ударные дроны по Украине
Российские оккупанты атаковали территорию Запорожской области двумя управляемыми авиационными ракетами, обе воздушные цели были уничтожены.
Об этом говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В то же время, судя по данным опубликованной сводки, минувшей ночью Россия не запускала ударные дроны по Украине.
"В ночь на 1 апреля 2025 года (около 21:00 31 марта) враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации на Запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной", - говорится в сообщении.
Ситуацию также прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", - написал он в Telegram.
Добавим, что впервые в 2025 году РФ не наносила удары по Украине ударными дронами.
Ранее страна-агрессор применяла тактику массированных ударов БПЛА по жилым кварталам мирных городов Украины.
Прекращение огня и удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, ранее эксперт рассказал о новой тактике атак РФ. Владислав Селезнев предупредил об опасности массированных атак ударных дронов РФ по Украине.
Недавно Главред писал о том, что советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко объяснил, почему лидер США разозлился на Путина. По его словам, Трамп недоволен тем, что нет результатов в вопросе прекращения огня в Украине.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать режим прекращения огня, поскольку Украина якобы нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
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