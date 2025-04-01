Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

Алексей Тесля
1 апреля 2025, 10:07
564
РФ нанесла удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации.
Дроны, ракета Х-59
РФ ударила по Украине ракетами Х-59 / Коллаж: Главред, фото: mil.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ атаковала двумя управляемыми авиационными ракетами
  • Минувшей ночью Россия не запускала ударные дроны по Украине

Российские оккупанты атаковали территорию Запорожской области двумя управляемыми авиационными ракетами, обе воздушные цели были уничтожены.

Об этом говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

видео дня

В то же время, судя по данным опубликованной сводки, минувшей ночью Россия не запускала ударные дроны по Украине.

"В ночь на 1 апреля 2025 года (около 21:00 31 марта) враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации на Запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной", - говорится в сообщении.

Screenshot
/ t.me/ComAFUA

Ситуацию также прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", - написал он в Telegram.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Добавим, что впервые в 2025 году РФ не наносила удары по Украине ударными дронами.

Ранее страна-агрессор применяла тактику массированных ударов БПЛА по жилым кварталам мирных городов Украины.

Прекращение огня и удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее эксперт рассказал о новой тактике атак РФ. Владислав Селезнев предупредил об опасности массированных атак ударных дронов РФ по Украине.

Недавно Главред писал о том, что советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко объяснил, почему лидер США разозлился на Путина. По его словам, Трамп недоволен тем, что нет результатов в вопросе прекращения огня в Украине.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать режим прекращения огня, поскольку Украина якобы нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Воздушные Силы война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

10:07Украина
Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

09:44Украина
Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причину

Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причину

08:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Последние новости

10:36

"Совсем отжило себя": певицу Камалию осудили за ее выбор

10:32

Большой "скачок" цен в Украине: один продукт начал стремительно дорожать

10:07

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

09:57

Клубника будет больше и вкуснее, если посадить возле нее одно растение

09:44

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

Российское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за носРоссийское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за нос
09:37

"Что мы пережили": Овсиенко рассталась с избранником, которого ждала из тюрьмы

09:29

"Ужасающие последствия ковровых бомбардировок": эксперт о новой тактике атак РФ

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причинуВидео

Реклама
08:20

Силы обороны Украины продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

08:17

"Меня понесло": жена Евгения Кошевого заговорила о разводе и ссорах в браке

08:10

Почему статья о возможных выборах в июле - фигня, которая является фальшивой сенсациеймнение

07:44

"Хочу, чтобы Путин заключил сделку": Трамп поставил РФ условие и пригрозил последствиями

06:51

Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

06:15

В ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря: названа дата

06:10

Почему Трамп всем угрожает?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 2 апреля: Ракам - сюрприз, Водолеям - неожиданный подарок

05:50

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся птицу в спальне за 7 секунд

05:00

РФ готовится к наступлению в ближайшее время: эксперт назвал направлениеВидео

04:30

Водителей призвали не игнорировать белый дым из выхлопной трубы: в чем причина

Реклама
04:01

Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля

03:30

Чем отличаются 2 дедушки: надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду

03:22

Будет ли Брянская область следующей: эксперт рассказал о расширении буферной зоны

03:03

Мобилизация "будет сумасшедшей": в Госдуме РФ готовят жесткое решение для россиян

02:00

Почему нельзя отказывать собакам в вылизывании: что произойдет, если им запретить

01:52

Урожай будете собирать ведрами, если посадить помидоры рядом с одним растением

01:30

"Прыгнула из окна и побежала": 17-летняя дочь Евгения Кошевого уходила из дома

01:01

Враг приближается вплотную к позициям ВСУ на важном направлении - DeepState

00:20

"Я буду удивлен": Кондратюк оценил шансы Ziferblat на победу на Евровидении-2025Видео

00:15

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

31 марта, понедельник
23:59

Худшие стороны человека по знаку зодиака: какие демоны сидят в каждом из нас

23:46

Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным: что сказали в Белом доме

23:22

Вернулась после тяжелой болезни: Ирина Билык обратилась к поклонникам

23:06

Сможет ли Украина отразить новое наступление РФ на фронте: назван важный нюанс

22:52

Военные Украины и Британии встретятся для подготовки контингентов - Зеленский

22:50

РФ хочет запускать одновременно по Украине 500 дронов: когда ждать нашествие БПЛА

22:36

Плохая новость для многих: названа худшая и лучшая поза для снаВидео

22:29

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

22:14

Лидер популярной рок-группы вступил в ВСУ: "Когда вернусь - не знаю"

22:00

Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:58

Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

21:50

"Стоим в молитвах": Овсиенко показалась на людях после своего исчезновения

21:40

По всей Украине могут появиться графики подачи воды: причина очень серьезнаяВидео

21:28

Как сделать чудодейственное удобрение из яичной скорлупы: несколько простых шагов

20:51

"Единственный человек в мире": в Финляндии назвали посредника между Украиной и РФ

20:36

54 000 гривен за чихание: водителей предупредили о странных, но "круглых" штрафах

19:55

Зеркало заднего вида имеет скрытую кнопку: о ней знают только 5% водителей

19:52

Как не переплачивать за свет: в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии

19:37

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

19:26

Украинцев с апреля могут оштрафовать на 5 тысяч: за что и кого будут наказывать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять