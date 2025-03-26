Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня"

Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

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В ВСУ сделали заявление по вопросу прекращения огня / коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

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Генеральный штаб официально отрицает заявления министерства обороны РФ

ВСУ не наносили ударов БпЛА по энергетическим объектам РФ

Генеральный штаб ВСУ официально отрицает заявления министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам.

"Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не наносили ударов БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", - говорится в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.

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В Генштабе ВСУ отмечают, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы "затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир".

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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