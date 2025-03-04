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ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

Руслана Заклинская
4 марта 2025, 20:19
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Воздушные силы ударили по позициям 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ возле Троицкого.
ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности
ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям РФ в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Кратко:

  • ВСУ ударили по военному объекту РФ в Курской области
  • Уничтожено место планирования атак, откуда оккупанты запускали FPV-дроны
  • Ликвидированы блиндажи, огневые позиции и до 30 российских военных

Украинские военные совершили успешную атаку на военный объект в Курской области России. Уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 российских военных в районе населенного пункта Троицкое. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Согласно предварительной информации, удар был нанесен по позициям 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, расположенных вблизи населенного пункта Троицкое. Этот объект активно использовался оккупантами для планирования атак, в том числе запуска FPV-дронов по украинским позициям.

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В результате атаки уничтожен ряд огневых позиций, блиндажи и личный состав противника. Ориентировочные потери врага достигают до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины.

"Силы обороны Украины готовы продолжать операции по уничтожению военных объектов РФ, пока она не прекратит вооруженную агрессию против украинского народа", - отметили в Генштабе.

Удары по российским объектам - последние новости

Как сообщал Главред, авиация Воздушных сил ВСУ ночью 28 февраля атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Белой Березке на Брянщине. В результате удара уничтожена важная военная инфраструктура, в частности средства связи и оборудование для спутниковой связи.

Также Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 4 марта атаковали ключевые военно-логистические объекты России. В Ростовской области поражена нефтеперекачивающая инфраструктура, которая обеспечивала армию РФ топливом, а в Самарской области - производственные мощности Сызранского НПЗ, где после удара возник пожар. Также зафиксированы взрывы возле газопровода в Ростовской области.

Кроме этого, 3 марта Воздушные Силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ в Калинино, Донецкая область. Генштаб ВСУ сообщает, что атака усложнила координацию действий оккупантов.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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