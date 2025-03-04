ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов - что известно

ВСУ продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя.

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Удар ВСУ по войскам РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

ВСУ нанесли удар по командному пункту россиян

Под прицелом была воздушно-десантная дивизия российской армии

В результате атаки нарушена система управления оккупационных войск

Воздушные Силы ВСУ 3 марта нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что удар был осуществлен по населенному пункту Калинина Донецкой области. Там располагается 98 гвардейская воздушно-десантная дивизия российской армии.

видео дня

В Генштабе рассказали, что атака существенная усложнила координацию действий между военными подразделениями воздушно-десантной дивизии.

"Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методично разрушая его командные и логистические структуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, заявляется, что ВСУ не остановятся, пока армия России не потеряет способность вести войну.

Удары по оккупантам - что известно

Как сообщал Главред, Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на 4 марта 2025 года нанесли удары по ключевым объектам российских войск.

27 февраля украинские защитники нанесли высокоточный удар по жилому зданию возле оккупированного села Копани Пологовского района Запорожской области, которое использовалось оккупантами РФ.

Кроме того, в ночь на 16 февраля в российском городе Смоленск был атакован завод ООО "ПОЛИМИКС", ранее известный как Смоленский автоагрегатный завод.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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