Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

Кратко:
- Смоленский автоагрегатный завод был атакован ночью
- В результате атаки на заводе возник пожар
В ночь на 16 февраля в российском городе Смоленск был атакован завод ООО "ПОЛИМИКС", ранее известный как Смоленский автоагрегатный завод. Об этом сообщил представитель УДА Сергей Братчук.
Отмечается, что предприятие имеет мощную производственную базу, в частности механико-сборочное, заготовительное, термическое, инструментальное и литейное производство. Также оно предоставляет услуги по металлообработке и ремонту.
По предварительным данным, в результате атаки на заводе возник пожар, охвативший значительную часть производственных помещений. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Одновременно с этим в полуроссийских аэропортах ввели план "Ковер". Ограничения на полеты действовали в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.
Взрывы в России - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 13 февраля в районе российского города Липецк и в области были слышны взрывы. Местные власти пожаловались на атаку дронов.
В ночь на 11 февраля примерно в 4 часа утра по местному времени над Энгельсом прогремели по меньшей мере 11 взрывов. В районе местного аэродрома были слышны звуки, похожие на автоматные очереди.
Кроме того, в ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ также были слышны взрывы. Беспилотники, вероятно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод - там вспыхнул пожар. В Краснодаре из-за работы ПВО была повреждена многоэтажка.
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Кто такой Сергей Братчук?
Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.
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