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"50 кг взрывчатки" на ЧАЭС: раскрыта правда об атаке РФ по станции

Даяна Швец
15 февраля 2025, 13:51
306
Укрытие после попадания российского дрона перестало выполнять свою функцию.
ЧАЭС, дрон
На ЧАЭС есть вероятность опасной ситуации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Беспилотник, который запустили россияне на ЧАЭС, нес по меньшей мере 50 кг взрывчатки
  • На ЧАЭС есть вероятность утечки радиоактивных веществ

Вчера российская армия запустила на Чернобыльскую АЭС дрон с фугасным зарядом, который нес не менее 50 кг взрывчатки. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Ночью накануне Мюнхена в этом году российский ударный дрон ударил по саркофагу, который накрывает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Это был модифицированный дрон "Шахед" - российский дрон. Технология, которую Иран передал России. Его боевая часть несла не менее 50 кг взрывчатки", - сказал Зеленский.

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Главный инженер станции Александр Титарчук выразил мнение, что в результате удара вражеского дрона 14 февраля, на ЧАЭС может произойти утечка радиоактивных веществ. Как пишет Укринформ, он пояснил, что после попадания российского БПЛА укрытие, которому уже несколько десятков лет перестало выполнять свои функции.

"Укрытие уже старое. Ему скоро будет 40 лет и для того, чтобы обеспечить безопасность, мировое сообщество выделяло средства, построили безопасный новый конфайнмент, который очень дорогой и стоил очень много для нас сил и в том числе здоровья наших всех рабочих. Это во-первых. Во-вторых, укрытие (после попадания российского дрона - ред.) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия", - рассказал Титарчук

Однако по состоянию на сейчас, к счастью, ситуация контролируемая.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

"Превышение контрольных уровней по радиационному фону на площадке не зафиксировано. Фон не изменился", - сказал главный инженер ЧАЭС.

Удар дроном по ЧАЭС - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 14 февраля, над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции страна-агрессор ударила по укрытию, которое защищает мир от радиации.

Штаты очень много денег и усилий инвестировали в это укрытие. Поэтому, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС.

Впоследствии в СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭС. Внутри и вблизи укрытия обнаружены обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью.

Больше важных новостей:

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира приступят к обсуждению актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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