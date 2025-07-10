Навсегда двадцать два: жестокий обстрел Киева унес жизнь юной полицейской

Мария Дзюмага присоединилась к полиции Киева в 2023 году и работала в управлении полиции метрополитена.

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Обстрел унес жизнь полицейской / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, МВД, ГСЧС

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В ночь на 10 июля Россия масштабно атаковала Киев

Погибли две женщины: 22-летняя полицейская и 68-летняя жительница

В ночь на 10 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Киев. В результате удара погибли две женщины, в частности 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Об этом сообщили в МВД Украины.

Согласно сообщению, Мария присоединилась в ряды полиции Киева в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

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"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Марии. Светлая память! Навсегда в строю...", - говорится в сообщении МВД.

Кроме этого, как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, погибла также сотрудница полиции метрополитена.

"В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Мои соболезнования семьям, близким и коллегам погибших", - говорится в заявлении.

В МВД также сообщили о значительных разрушениях в восьми районах Киева в результате российских ударов. Пострадали жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, объекты торговли, транспорта и инфраструктуры.

Количество жертв может возрасти, ведь в больницы продолжают обращаться пострадавшие. Полиция проводит поквартирный обход поврежденных домов, чтобы убедиться, что всем, кто в этом нуждается, оказана помощь.

Удар по Киеву 10 июля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля РФ ударила по Украине сотнями БпЛА и ракет. Основным направлением удара стала столица Украины, город Киев.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, массированный удар длился почти десять часов. Глава Украины отметил, что на такие российские удары надо отвечать жестко.

В свою очередь киевлянка Анастасия рассказала о первых минутах после удара. По ее словам, она поговорила с мужем, а уже через несколько часов проснулась от того, что была покрыта обломками.

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О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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