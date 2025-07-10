РФ специально била по мирным жителям: на Киевщине разрушено множество домов

Готовится помощь людям, чьи дома пострадали.

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Последствия ударов в районах Киевщины / коллаж: Главред, фото: Николай Калашник

Ключевые тезисы:

В Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки

В Обуховском районе ранения получил мужчина

Враг целенаправленно атакует мирные населенные пункты

Киевщина продолжает ликвидировать последствия массированной атаки России. Повреждения зафиксированы в 6 районах области. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Он рассказал, что в Обуховском районе ранения получил мужчина.

видео дня

Что известно об ударе РФ по Украине - видео:

"Он госпитализирован в местную больницу. Состояние тяжелое. Сейчас находится в операционной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Калашник также рассказал о ситуации в других районах Киевской области:

Броварской район. Повреждены 24 частных дома, хозяйственные постройки, 10 автомобилей. Повреждения домов различной степени. В большинстве - выбиты окна, двери, повреждены кровли.

Повреждены 24 частных дома, хозяйственные постройки, 10 автомобилей. Повреждения домов различной степени. В большинстве - выбиты окна, двери, повреждены кровли. Вышгородский район. Ликвидирован пожар гаражного помещения.

Ликвидирован пожар гаражного помещения. Фастовский и Бориспольский район. Повреждены по два частных дома.

Повреждены по два частных дома. Бучанский район. Повреждено более 20 автомобилей.

Председатель Киевской ОГА отметил, что враг целенаправленно атакует именно мирные населенные пункты.

"Уже работаем с местными властями и нашими партнерами над помощью людям, чьи дома пострадали", - подытожил он.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля страна-агрессор Россия атаковала Киев. Вследствие этого в столице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Подольском районе из-за атаки РФ погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В то же время, Владимир Зеленский заявил, что враг применил для удара 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - Шахеды.

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