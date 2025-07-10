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РФ специально била по мирным жителям: на Киевщине разрушено множество домов

Мария Николишин
10 июля 2025, 10:28
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Готовится помощь людям, чьи дома пострадали.
РФ специально била по мирным жителям: на Киевщине разрушено множество домов
Последствия ударов в районах Киевщины / коллаж: Главред, фото: Николай Калашник

Ключевые тезисы:

  • В Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки
  • В Обуховском районе ранения получил мужчина
  • Враг целенаправленно атакует мирные населенные пункты

Киевщина продолжает ликвидировать последствия массированной атаки России. Повреждения зафиксированы в 6 районах области. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Он рассказал, что в Обуховском районе ранения получил мужчина.

видео дня

Что известно об ударе РФ по Украине - видео:

"Он госпитализирован в местную больницу. Состояние тяжелое. Сейчас находится в операционной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Калашник также рассказал о ситуации в других районах Киевской области:

  • Броварской район. Повреждены 24 частных дома, хозяйственные постройки, 10 автомобилей. Повреждения домов различной степени. В большинстве - выбиты окна, двери, повреждены кровли.
  • Вышгородский район. Ликвидирован пожар гаражного помещения.
  • Фастовский и Бориспольский район. Повреждены по два частных дома.
  • Бучанский район. Повреждено более 20 автомобилей.

Председатель Киевской ОГА отметил, что враг целенаправленно атакует именно мирные населенные пункты.

"Уже работаем с местными властями и нашими партнерами над помощью людям, чьи дома пострадали", - подытожил он.

  • Последствия удара РФ по Киевщине
    Последствия удара РФ по Киевщине фото: Николай Калашник
  • Последствия удара РФ по Киевщине
    Последствия удара РФ по Киевщине фото: Николай Калашник
  • Последствия удара РФ по Киевщине
    Последствия удара РФ по Киевщине фото: Николай Калашник
  • Последствия удара РФ по Киевщине
    Последствия удара РФ по Киевщине фото: Николай Калашник
  • Последствия удара РФ по Киевщине
    Последствия удара РФ по Киевщине фото: Николай Калашник

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля страна-агрессор Россия атаковала Киев. Вследствие этого в столице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Подольском районе из-за атаки РФ погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В то же время, Владимир Зеленский заявил, что враг применил для удара 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - Шахеды.

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