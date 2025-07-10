РФ специально била по мирным жителям: на Киевщине разрушено множество домов

Ключевые тезисы:
- В Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки
- В Обуховском районе ранения получил мужчина
- Враг целенаправленно атакует мирные населенные пункты
Киевщина продолжает ликвидировать последствия массированной атаки России. Повреждения зафиксированы в 6 районах области. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.
Он рассказал, что в Обуховском районе ранения получил мужчина.
Что известно об ударе РФ по Украине - видео:
"Он госпитализирован в местную больницу. Состояние тяжелое. Сейчас находится в операционной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Калашник также рассказал о ситуации в других районах Киевской области:
- Броварской район. Повреждены 24 частных дома, хозяйственные постройки, 10 автомобилей. Повреждения домов различной степени. В большинстве - выбиты окна, двери, повреждены кровли.
- Вышгородский район. Ликвидирован пожар гаражного помещения.
- Фастовский и Бориспольский район. Повреждены по два частных дома.
- Бучанский район. Повреждено более 20 автомобилей.
Председатель Киевской ОГА отметил, что враг целенаправленно атакует именно мирные населенные пункты.
"Уже работаем с местными властями и нашими партнерами над помощью людям, чьи дома пострадали", - подытожил он.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля страна-агрессор Россия атаковала Киев. Вследствие этого в столице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Подольском районе из-за атаки РФ погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.
В то же время, Владимир Зеленский заявил, что враг применил для удара 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - Шахеды.
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