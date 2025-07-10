"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полиции

Что известно:
- В Киеве в результате удара РФ погибла полицейская
- Число пострадавших в Киеве растет
В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
В Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена, рассказал он.
В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.
"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи. На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - добавил Клименко.
Что известно о пострадавших и разрушениях
Уже шестнадцать пострадавших зафиксировано в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев, сообщает городской голова Виталий Кличко.
"На данный момент уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно", - написал киевский мэр в Telegram.
В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи, сообщает городской голова Виталий Кличко.
"В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи № 1", – написал киевский мэр.
Смотрите видео - последствия обстрела Киева:
Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших продолжает увеличиваться. Известно о людях, которые получили травмы в результате атаки.
Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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