"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полиции

В Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции.

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РФ била по Киеву ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

В Киеве в результате удара РФ погибла полицейская

Число пострадавших в Киеве растет

В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена, рассказал он.

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В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.

"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи. На местах ударов сразу развернули оперативные штабы", - добавил Клименко.

/ Инфографика: Главред

Что известно о пострадавших и разрушениях

Уже шестнадцать пострадавших зафиксировано в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев, сообщает городской голова Виталий Кличко.

"На данный момент уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно", - написал киевский мэр в Telegram.

В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи, сообщает городской голова Виталий Кличко.

"В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи № 1", – написал киевский мэр.

Смотрите видео - последствия обстрела Киева:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших продолжает увеличиваться. Известно о людях, которые получили травмы в результате атаки.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами "Шахед". Около 01:43 в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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