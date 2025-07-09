Новый антирекорд: Россия осуществила самую масштабную атаку дронами

Этой ночью под прицелом врага оказался Луцк.

https://glavred.info/ukraine/novyy-antirekord-rossiya-osushchestvila-samuyu-masshtabnuyu-ataku-dronami-10679852.html Ссылка скопирована

Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Основное:

РФ ночью ударила по Украине 728 дронами и 13 ракетами

Украинским бойцам удалось обезвредить 718 воздушных целей

В ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 741 средством воздушного нападения. Среди них 728 дронов, 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" и 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые враг выпустил из Липецкой области РФ.

видео дня

Сколько целей удалось сбить ВСУ / фото: Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что основное направление удара врага - Волынь, а именно город Луцк.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 - сбито огневыми средствами, 415 - локально потеряны", - говорится в сообщении.

Кроме этого, было зафиксировано попадание вражеских ракет и дронов в четырех местах, а обломки сбитых - упали еще в 14 локациях.

Shahed / Инфографика: Главред

Россияне атаковали дронами Украину - смотрите видео:

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В Луцке раздавались взрывы. В результате атаки на город вспыхнули пожары.

Напомним, 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремело 4 взрыва. В результате удара РФ было известно о пострадавших.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина будет противодействовать и отвечать на усиление российского воздушного террора.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред