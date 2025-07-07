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Много пострадавших и пожар в жилом доме: россияне атаковали Харьков

Мария Николишин
7 июля 2025, 06:27
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Россияне били по жилой застройке и гражданскому объекту.
Много пострадавших и пожар в жилом доме: россияне атаковали Харьков
Атака РФ на Харьков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

  • Россияне атаковали Харьков Шахедами
  • Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы города
  • В Шевченковском районе возник пожар на 8 этаже дома

В ночь на 7 июля российские войска ударили по Харькову ударными беспилотниками типа Шахед. В городе прогремело 4 взрыва. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Известно, что под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы города.

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"В Шевченковском (районе, - ред.) предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома. В Слободском районе удары пришлись один в район жилой застройки, во втором случае целились по гражданскому объекту", - написал он.

Отмечается, что в Шевченковском районе четверо пострадавших, из них двое детей. В Слободском районе - двое раненых.

В то же время, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на 8 этаже дома в Шевченковском районе, ориентировочная площадь возгорания - 10 м².

"В Слободском районе Харькова в результате вражеской атаки повреждены гражданские объекты, здание детского сада. Общее количество пострадавших возросло до семи человек", - подчеркнул он.

В 6:21 Синегубов добавил, что в Шевченковском районе Харькова есть шесть пострадавших. По его словам, общее количество раненых в результате утренней вражеской атаки на Харьков возросло до восьми человек.

В 6:32 стало известно, что количество пострадавших в результате утренней атаки Харькова БпЛА возросло до 10 человек. В Шевченковском районе пострадали 8 человек, а в Слободском - 2. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Много пострадавших и пожар в жилом доме: россияне атаковали Харьков
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

В 6:46 уже сообщалось о 13 пострадавших в результате атаки на Харьков.

"Шевченковский район - 10 пострадавших. Слободской район - 3 пострадавших человека, из них девочка трех лет", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 6 июля российские оккупационные войска применили дроны Shahed по Киевской области, Харькову и Запорожской области. Взрывы гремели и в Николаеве. Фиксировали пожары и разрушения. Пострадали люди.

В результате комбинированной атаки на Киев в ночь на пятницу, 4 июля, погиб один человек. Кроме того, среди пострадавших 10-летняя девочка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 июля страна-агрессор РФ нанесла по Украине один из самых масштабных воздушных ударов. В целом оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе не менее 330 российско-иранских Шахедов. Также враг применил ракеты, в частности баллистические.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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