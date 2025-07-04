Новые украинские дроны взорвали стратегический завод в РФ: СМИ узнали детали

Новая аэродинамическая схема улучшает устойчивость дрона в полёте и повышает точность наведения на цель.

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По РФ могли ударить новым дроном / exilenova_plus

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Новый дрон может быть оснащён вертикальным хвостовым стабилизатором

Аэродинамическая схема улучшает устойчивость дрона в полёте и повышает точность наведения

Украина ударила по РФ новым беспилотником, который может быть оснащён вертикальным хвостовым стабилизатором, конструктивно схожим с тем, что используется в израильском барражирующем боеприпасе IAI Harop.

По мнению экспертов Defence Blog, такая аэродинамическая схема улучшает устойчивость дрона в полёте и повышает точность наведения на цель. Это, в свою очередь, позволяет наносить более прицельные удары по вражеской инфраструктуре.

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Отметим, что 4 июля Украина применила этот новый тип дронов для атаки на Азовский оптико-механический завод в Ростовской области. По данным российского канала Astra, по территории предприятия было выпущено не менее десяти беспилотников.

/ Инфографика: Главред

В сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы как удары по объекту, так и полёт дронов. На одном из роликов видно устройство, внешне напоминающее иранско-российский "Шахед"/"Герань-2", но с заметными отличиями — в частности, с дополнительными управляющими поверхностями в носовой и хвостовой частях.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

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Об источнике: Defence Blog Независимое новостное издание по вопросам обороны и безопасности. С ежемесячным охватом около 1 миллиона читателей, Defence Blog стал ценным источником информации для международных СМИ, оборонных компаний, правительственных агентств и исследовательских институтов.

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