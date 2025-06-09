Взрывы в Чебоксарах: дроны атаковали завод, который производит антенны для армии РФ

Губернатор Чувашии заявил, что два БПЛА упали на территории АО ВНИИР.

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АО "ВНИИР-Прогресс" атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress/83439

Кратко:

В Чебоксарах прогремели взрывы

АО "ВНИИР-Прогресс" приостановило работу

Утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Глава Чувашии подтвердил атаку дронов на АО ВНИИР-Прогресс и заявил, что утром 9 июня предприятие временно приостановило работу, пишет российский Telegram-канал Astra.

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"Сегодня утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию руководства, удалось избежать жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Дроны атаковали Чебоксары / t.me/astrapress/83439

Губернатор Чувашии заявил, что два БПЛА упали на территории АО ВНИИР. По его словам, беспилотники также упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

Многочисленные кадры атаки, взрывов и последующего пожара публиковали местные жители.

Смотрите видео - В Чебоксарах прогремели взрывы:

Справка. ВНИИР-Прогресс входит в состав производственного объединения АБС Электро. Как сказано на сайте объединения, ВНИИР-Прогресс "обладает многолетним опытом в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".

ВНИИР-Прогресс производит приемники спутникового сигнала семейства "Комета/Комета М", которые помогают армии РФ в борьбе с украинскими системами РЭБ.

В 2024 году российский "Первый канал" выпускал про "Комету-М". В нем говорилось, что "российские военные на передовой успешно применяют авиационные бомбы ФАБ-250М-62/270 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В целенаведении им помогает помехозащищенный антенный модуль "Комета-М", с которым не могут справиться силы радиоэлектронной борьбы противника".

О том, что антенну "Комета" производит именно "ВНИИР-Прогресс"" сообщается также на российском сайте "центра СКО импортозамещения и локализации".

Операция СБУ Паутина - что известно / Инфографика: Главред

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как писал Главред, 1 июня, осуществлена атака на военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево. Именно там базируется стратегическая авиация России - в результате было поражено более 40 самолетов.

СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

В рамках масштабной спецоперации Паутина Россия потеряла 41 военный самолет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь идет, в том числе и о самолетах стратегической авиации РФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение этой операции было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

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