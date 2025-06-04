Все горит и взрывается: СБУ показала исторические кадры операции "Паутина"

Во время операции была применена современная технология управления дронами.

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Уникальные кадры спецоперации Паутинна / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В ходе спецоперации "Паутина" был уничтожен 41 военный самолет РФ

Часть пораженных самолетов была уничтожена безвозвратно

СБУ опубликовала уникальные кадры спецоперации

СБУ организовала уникальную историческую спецоперацию "Паутина", в результате которой за считанные минуты был уничтожен 41 военный самолет стратегической авиации РФ. Служба безопасности Украины поделилась удивительными и самым ярким кадрами этой операции.

Часть пораженных самолетов была потеряна безвозвратно, а другие придется восстанавливать долгими годами. Всего на четырех аэродромах были поражены "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

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"Во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора. В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть", - говорится в сообщении.

Смотрите видео спецоперации "Паутина":

Уникальные кадры спецоперации Паутинна / фото: скриншот

Операция "Паутина" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в рамках масштабной спецоперации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины, Россия потеряла 41 военный самолет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь идет, в том числе и о самолетах стратегической авиации РФ.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции "Паутина" Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение этой операции было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

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