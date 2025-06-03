Уменьшение ракетных атак по Украине: Игнат сказал, как 'Паутина' повлияла на РФ

СБУ отчиталась о повреждении более 40 бортов во время операции.

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Уничтожение самолета А-50 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Ключевые тезисы:

Операция СБУ имеет большое значение для развития войны

Уничтожение борта А-50 - большое событие

Длительное время РФ не сможет выполнять атаки по Украине

После операции СБУ "Паутина" оккупанты не смогут длительное время осуществлять террористические атаки на Украину. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Украинской правде.

По его словам, 1 июня стало черным днем для российской авиации. Операция СБУ имеет очень большое значение для развития войны в дальнейшем.

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Игнат отметил, что по данным СБУ, самолет А-50 был уничтожен в результате атаки украинских дронов.

"Модернизированных А-50 у россиян можно было пересчитать по пальцам одной руки. Благодаря им Россия проводила мощную радиолокационную разведку вглубь Украины на сотни километров, что давало противнику информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также и о наших системах противовоздушной обороны. Потеря такого одного борта - это уже большое событие. Но кроме того, имеем атакованные аэродромы", - рассказал он.

Представитель ПС добавил, что СБУ отчиталась о повреждении более 40 бортов во время операции "Паутина". Речь идет о различных типах повреждений: есть полностью сгоревшие самолеты, есть поврежденные навсегда, могут быть и поврежденные, которые подлежат восстановлению.

"Долгое время они не смогут выполнять задачи, а именно - террористические акты по территории нашего государства. С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 - стратегической авиации", - подчеркнул Игнат.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Операция "Паутина" - что известно

Как сообщал Главред, глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал, что спецоперация в стране-агрессоре России, во время которой состоялся удар дронами по четырем военным аэродромам в тылу, где дислоцируется вражеская авиация, готовился полтора года. В результате успешной спецоперации был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации.

Израильская разведка "Моссад", которую считают одной из самых профессиональных и эффективных спецслужб в мире, написала, что украинская операция против России - это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов.

Кроме того, по данным Bloomberg, удар украинского беспилотника глубоко на территории России вызвал гнев и тревогу среди российских чиновников. Это событие подчеркнуло неожиданную уязвимость авиации, способной нести ядерное оружие, вдали от фронтовых зон.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ (2018-2024), начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (2025-т.ч.), участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

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