После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ

OSINT-аналитик говорит, что украинская операция достигла "замечательного успеха".

https://glavred.info/war/posle-operacii-sbu-poyavilsya-pervyy-sputnikovyy-snimok-aerodroma-rf-10669766.html Ссылка скопирована

Спутниковый снимок аэродрома "Белая" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/csbiggers

Главное:

Опубликован спутниковый снимок повреждений на авиабазе "Белая"

Там поражены по меньшей мере 4 самолета

1 июня Украина осуществила атаки по нескольким российским аэродромам, где были поражены десятки вражеских стратегических бомбардировщиков. Уже опубликован первый спутниковый снимок, который иллюстрирует повреждения на авиабазе "Белая" Иркутской области России. Спутниковый снимок обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X.

Так, данный снимок демонстрирует поражения по меньшей мере четырех самолетов, которые дислоцировались во время атаки на территории авиабазы. Речь идет в частности о:

видео дня

поражении 3 бортов стратегической авиации Ту-95МС;

поражении 1 самолета Ту-22М3.

Спутниковый снимок с аэродрома "Белая" / фото: x.com/csbiggers

В то же время, один самолет Ту-95МС, как иллюстрирует снимок, вероятно, мог быть поврежден во время атаки.

OSINT-аналитик также прокомментировал кадр, иллюстрирующий последствия удара. По его словам, украинская разведка достигла "замечательного успеха".

"Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. Этим утром я дал задание нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции", - подчеркнул Биггерс.

Самолеты РФ / Инфографика: Главред

Спецоперация СБУ - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня стало известно, что в Мурманской области горит военный аэродром стратегической авиации а грессора России Оленья. Там прогремело по меньшей мере 10 взрывов. Позже стало известно об атаках на аэродромы аэродромы Белая, Иваново и Дягилево.

Служба безопасности Украины официально подтвердила причастность к спецоперации "Паутина", в ходе которой были атакованы российские самолеты. Всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

Известно, что операция Службы безопасности Украины под названием "Паутина" была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Она совпала с критическим этапом войны, когда стало очевидно, что предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план не приносит результатов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред