Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ

Мария Николишин
2 июня 2025, 09:14
275
OSINT-аналитик говорит, что украинская операция достигла "замечательного успеха".
После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ
Спутниковый снимок аэродрома "Белая" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/csbiggers

Главное:

  • Опубликован спутниковый снимок повреждений на авиабазе "Белая"
  • Там поражены по меньшей мере 4 самолета

1 июня Украина осуществила атаки по нескольким российским аэродромам, где были поражены десятки вражеских стратегических бомбардировщиков. Уже опубликован первый спутниковый снимок, который иллюстрирует повреждения на авиабазе "Белая" Иркутской области России. Спутниковый снимок обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X.

Так, данный снимок демонстрирует поражения по меньшей мере четырех самолетов, которые дислоцировались во время атаки на территории авиабазы. Речь идет в частности о:

видео дня
  • поражении 3 бортов стратегической авиации Ту-95МС;
  • поражении 1 самолета Ту-22М3.
После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ
Спутниковый снимок с аэродрома "Белая" / фото: x.com/csbiggers

В то же время, один самолет Ту-95МС, как иллюстрирует снимок, вероятно, мог быть поврежден во время атаки.

OSINT-аналитик также прокомментировал кадр, иллюстрирующий последствия удара. По его словам, украинская разведка достигла "замечательного успеха".

"Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. Этим утром я дал задание нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции", - подчеркнул Биггерс.

После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ
Самолеты РФ / Инфографика: Главред

Спецоперация СБУ - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня стало известно, что в Мурманской области горит военный аэродром стратегической авиации а грессора России Оленья. Там прогремело по меньшей мере 10 взрывов. Позже стало известно об атаках на аэродромы аэродромы Белая, Иваново и Дягилево.

Служба безопасности Украины официально подтвердила причастность к спецоперации "Паутина", в ходе которой были атакованы российские самолеты. Всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

Известно, что операция Службы безопасности Украины под названием "Паутина" была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Она совпала с критическим этапом войны, когда стало очевидно, что предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план не приносит результатов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ

После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ

09:14Война
Кароль Навроцкий стал президентом Польши: что он говорил об Украине

Кароль Навроцкий стал президентом Польши: что он говорил об Украине

07:54Мир
РФ атаковала Харьков дронами и баллистикой: пострадали люди, в том числе и дети

РФ атаковала Харьков дронами и баллистикой: пострадали люди, в том числе и дети

06:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФ

Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФ

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 2 июня: Тиграм - депрессия, Лошадям - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 2 июня: Тиграм - депрессия, Лошадям - конфликты

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

Последние новости

09:54

Украинцам будут блокировать карты: что лучше не указывать в назначении платежа

09:26

Гороскоп на завтра 3 июня: Скорпионам - вознаграждение, Рыбам - исполнение мечты

09:14

После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ

09:13

"Страшные слова": что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

09:05

Ядерные силы России никто не атаковалмнение

Россия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - СнегиревРоссия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - Снегирев
08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

08:41

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Оккупанты захватили два села в Донецкой области: детали от ISW

07:59

"У нас связь": известный певец позвал Каменских на свидание и сделал признание

Реклама
07:54

Кароль Навроцкий стал президентом Польши: что он говорил об Украине

07:10

Где число 32 на картинке: загадка на 5 секунд для самых смелых умников

06:40

РФ атаковала Харьков дронами и баллистикой: пострадали люди, в том числе и дети

06:00

Удары по аэродромам: почему никакого ядерного ответа не будетмнение

05:55

Усиленный шторм атаковал страну: "трусит" почти 8-балльная магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти лошадку

04:30

Принесет удачу и достаток: счастливое число для каждого человека по месяцу рождения

03:04

Что пугает Кремль: политолог назвал главные страхи Москвы в войне с УкраинойВидео

02:38

Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФВидео

02:15

Дроны везли "под колпаком" СБУ: новые детали ударов по "ядерным" аэродромам РФ

01:49

Зеленский предупредил о новом массированном ударе: что готовит РФ после 500 дронов за ночь

Реклама
01:30

Последний звонок Варвары Кошевой: как выглядела старшая дочь комика на празднике

00:58

"Не забуду никогда": Наталка Денисенко рассказала про боль после развода

00:52

"Соболезнования" от США и разговор о Стамбуле: что Рубио сказал Лаврову во время звонка

01 июня, воскресенье
23:57

Срочное совещание в Киеве: Зеленский реагирует на удар по учебному полигону ВСУ

23:04

Маск снова удивил комментарием о войне: реакция на удар по авиации РФ

23:03

"Моя доця": Ольга Сумская публично обратилась к "российской" дочери

22:21

Действовали в 3 часовых поясах прямо под носом ФСБ: Зеленский удивил деталями атаки на РФ

22:16

"Расстрелять уклонистов": в Сети жестко ответили на "зашквар" депутата из "ЕС"

22:00

"Уже давно подговаривали меня": Камалия рухнула с лошадиВидео

21:48

"Русский Перл-Харбор": Западный аналитик указал на двойной провал обороны РФ

21:46

"Самый мощный удар": в WSJ раскрыли важность атаки на "ядерные" авиабазы РФ

21:29

Операция "Паутина" - реальное и действенное принуждение России к мирумнение

20:37

Рекордное уничтожение "Шахедов": Воздушные силы рассказали сколько целей уничтожили в мае

20:37

Мисс Мира-2025: кто стал победительницей конкурса и Украина среди лучших

20:21

Удары десятков дронов по ядерным ракетоносцам РФ: появились новые детали атаки

20:16

Украина уже начала переговоры с россиянамимнение

20:15

Спецоперация "Паутина": СБУ впервые рассказала детали атаки на РФ

20:01

Агрессора провоцирует не сила: как остановить Путинамнение

19:48

Ваши дворники могут служить дольше: простой малоизвестный лайфхак

19:40

Часть страны будут заливать грозовые дожди, а другие области атакует жара - прогноз

Реклама
19:20

Мощная атака на авиабазы РФ: знал ли Трамп о подготовке к налету дронов

19:16

"Восстановлению не подлежат": детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ

18:58

Стоп, тля: три мощных домашних метода, которые защитят ваш урожай и цветыВидео

18:49

Куда ни в коем случае нельзя ходить 2 июня: приметы, которых стоит придерживаться

18:40

Зеленский изменил состав делегации для переговоров в Стамбуле - что известно

18:15

Второй раунд переговоров в Стамбуле: в Reuters узнали главные требования Украины

17:30

"Готовы сражаться": топ-союзник Украины обратился к России с жестким заявлением

17:29

Война затянется: появился тревожный прогноз о сроках прекращения огняВидео

17:02

Секрет раскрыт - кем были настоящие предки украинцев и когда появились россиянеВидео

16:50

Гороскоп Таро на завтра 2 июня: Тельцам - придет ясность, Львам - бросить вызов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракНастя КаменськихКейт МиддлтонВиталий КозловскийАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять