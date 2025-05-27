Взрывы гремели в нескольких областях РФ: детали массированной атаки дронов

Росавиация сообщила о временном ограничении работы гражданских аэропортов в Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

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Дроны атаковали РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Росавиация временно ограничивала работу гражданских аэропортов

В нескольких регионах РФ были зафиксированы взрывы

В ночь на 27 мая в нескольких регионах России — в Тульской и Воронежской областях — зафиксированы атаки беспилотников. В связи с этим в ряде аэропортов страны был введён режим повышенной безопасности под названием "Ковер".

Как пишут российские Telegram-каналы, удары БПЛА пришлись на города Новомосковск и Узловая в Тульской области, а также на Борисоглебск Воронежской области.

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что с вечера 26 мая и в ночь на 27 мая в регионе действовал режим угрозы воздушной атаки. Очевидцы из Новомосковска рассказали о серии взрывов около 01:40 — не менее пяти взрывов в городе и ещё два — в Узловой.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, режим воздушной тревоги был введён около часу ночи. Позже он уточнил, что над четырьмя муниципальными районами области было зафиксировано более 20 беспилотников. Один из них был сбит, в результате чего на востоке области произошло возгорание леса, которое впоследствии ликвидировали.

/ Инфографика: Главред

Росавиация сообщила о временном ограничении работы гражданских аэропортов в Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. Ранее подобные меры были приняты и в аэропорту Калуги.

Кроме того, в Сети также опубликовали момент сбития дрона в районе Мурома Владимирской области.

Смотрите видео - дроны атакуют РФ:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что дроны атковали завод по производству Шахедов. В Минобороны России отчитались, что за ночь над территорией РФ было перехвачено и сбито 96 украинских беспилотников.

Как писал Главред, в России были атакованы важные предприятия ВПК. В частности, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи.

Напомним, ранее после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области Росси вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составила 720 кв. метров.

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Что известно о Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины? Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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