Производят Грады, Ураганы и Смерчи: дроны атаковали важные предприятия ВПК в РФ

В Саранске был поражен завод оптоволоконных систем, а в Туле - Конструкторское бюро приборостроения.

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В Саранске и Туле прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, Википедия

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Какие предприятия ВПК России попал под удар дронов

Какое значение они имеют для оккупантов в войне с Украиной

В ночь на 7 мая в России были атакованы важные предприятия ВПК. Детали раскрыл руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

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В Туле было атаковано АО Конструкторское бюро приборостроения. Это один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.

"Также под атакой был СПЛАВ – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России. Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте. У предприятия тесная связь с концерном Ростех и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии", - сообщил Коваленко.

Атаки дронов на РФ

Как писал Главред, в ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области.

В ночь на 6 мая столицу страны-агрессора России атаковали ударные беспилотники. Обломки одного из них повредили жилой дом.

4 мая в Брянской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Поселок Суземка атаковали дроны, в результате чего возник масштабный пожар. Был атакован завод Стрела, который занимается производством электроники для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией Ростех.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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