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Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в Подмосковье

Анна Ярославская
7 мая 2025, 07:52
263
Ударные беспилотники атаковали столицу России — Москву, а также Саранск и Тулу.
Атака дронов на РФ
Завод Оптиковолоконные Системы горит в Саранске / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

  • В Саранске горит завод оптоволоконных систем
  • В Тульской области поражено предприятие Ростеха
  • В Подмосковье под удар попал аэродром Кубинка

В ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в Саранске (Республика Мордовия) после атаки дронов, горит завод Оптиковолоконные Системы.

видео дня

АО Оптиковолоконные Системы — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна. Саранский завод производит оптиволоконные кабели, которые используются для управления БПЛА в войне против Украины.

В Саранске вспыхнул пожар
В Саранске вспыхнул пожар / t.me/astrapress
Горит завод Оптиковолоконные Системы
Горит завод Оптиковолоконные Системы / t.me/astrapress

OSINT-аналитики пишут, что в Саранске были атакованы два завода — Сарансккабель и Оптиковолоконные Системы.

Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в Подмосковье
Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в Подмосковье
Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в Подмосковье

По данным росСМИ, в Саранске после атаки БПЛА отменили занятия в школах, ВУЗах и детсадах, а также ввели запрет на публикацию фото, видео и информации о последствиях атак.

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Атака дронов на Тулу

В Туле пожар вспыхнул после атаки БПЛА в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ. Оба предприятия входят в госкорпорацию Ростех.

Как пишут российские паблики, в Туле виден дым в районе улицы Щегловская засека. На этой улице находится АО Конструкторское бюро приборостроения, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, а также на этой же улице расположено научно-производственное объединение СПЛАВ (НПО СПЛАВ), производящее реактивные системы залпового огня. Предприятия находятся примерно в километре друг от друга.

Смотрите видео - Ночью РФ атаковали дроны:

Скриншот

Отметим, Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ и занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения. Входит в состав холдинговой компании НПО Высокоточные комплексы Госкорпорации Ростех.

В июле 2014 года предприятие было включено в экспортный санкционный список США. В феврале 2020 года предприятие включено в блокирующий санкционный список США. 18 декабря 2023 года, из-за вторжения России в Украину, бюро включено в санкционный список стран Евросоюза.

АО Научно-производственное объединение СПЛАВ — ведущее предприятие России по разработке и производству реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых огнеметных систем (ТОС), боеприпасов к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет. Основано в 1945 году, с 2008 года входит в госкорпорацию Ростех.

Атака дронов на Москву

Неспокойно прошлой ночью было и в Подмосковье. Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что "силы ПВО отразили атаку семи беспилотников, летевших на Москву". Позже он сообщил, что были "уничтожены ещё два вражеских беспилотника".

OSINT-аналитики также сообщают, что в ночь на 7 мая был нанесен удар по военному аэродрому Кубинка, расположенному в Московской области. На этом аэродроме базируются истребители МиГ-29 и Су-27.

Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в Подмосковье

Как сообщал Главред, в ночь на 6 мая столицу страны-агрессора России атаковали ударные беспилотники. Обломки одного из них повредили жилой дом.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 19 беспилотников были сбиты в Подмосковье. Все онилетели на Москву. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве.

30 апреля после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области Росси вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составила 720 кв. метров.

Муромский приборостроительный завод, среди прочего, производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур РФ.

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