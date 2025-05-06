Ночью Москву атаковали дроны, прогремели взрывы: что известно

Кратко:
- Москву атаковали дроны
- Мэр Собянин заявил о 19 сбитых БПЛА
В ночь на 6 мая столицу страны-агрессора России атаковали ударные беспилотники. Обломки одного из них повредили жилой дом.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 19 беспилотников были сбиты в Подмосковье. Все онилетели на Москву. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве.
"На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимают все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", — написал Собянин.
Мэр Москвы в течение ночи несколько раз увеличивал количество беспилотников, которое якобы сбила российская ПВО.
"Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений", — говорилось в последнем сообщении Собянина в 2:17.
Всего, по его подсчетам, под Москвой было сбито не менее 19 дронов.
Трехдневное перемирие на 9 мая - последние новости
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы". По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам.
"Мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам - к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна остановить войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы", - сказал он.
В Минобороны Британии заявили, что анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте.
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