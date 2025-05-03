Зеленский сделал громкое заявление о перемирии с РФ и назвал ключевое условие

Интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем, кроме российского желания и дальше воевать.

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Владимир Зеленский назвал главное условие перемирия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

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Украина готова к длительной тишине минимум на 30 суток

Интенсивность ударов РФ свидетельствует о желании России дальше воевать

Украина готова как можно быстрее переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам - к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна остановить войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы", - сказал он в вечернем видеообращении.

видео дня

По словам президента, по состоянию на сейчас интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем, кроме российского желания и дальше воевать. "Каждую ночь под сотню шахедов. Только за одну эту неделю с понедельника по субботу уже более чем 950 российских авиабомб", - сказал он.

Также он подчеркнул, что ежедневно интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, на других Донецких направлениях.

"Мы отвечаем по всему фронту, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется наша активность", - добавил Зеленский.

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Как сообщал Главред, Путин объявил новое "перемирие" в войне в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней.

В ISW сказали, зачем Путину "перемирие" на День победы. "Пасхальное перемирие" оккупанты использовали для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.

Также в ООН отреагировали на путинское "перемирие". В ООН заявили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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