'Путин пытается дискредитировать Трампа': стал известен коварный замысел главы Кремля

Сейчас Путин сосредоточился на том, чтобы снизить авторитет Трампа и с помощью давления сделать его более сговорчивым к российским ультиматумам.

https://glavred.info/world/putin-pytaetsya-diskreditirovat-trampa-stal-izvesten-kovarnyy-zamysel-glavy-kremlya-10660169.html Ссылка скопирована

Путин пытается дискредитировать Трампа, отмечает Кузан/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин YouTube

Основные тезисы Кузана:

Все разговоры о перемирии со стороны РФ - это большая манипуляция

Сейчас Путин пытается максимально дискредитировать Трампа, чтобы снизить его авторитет

Путин хочет с помощью давления заставить Трампа быть более сговорчивым к ультиматумам РФ

Страна-агрессор Россия может провозглашать перемирие и подписывать любые документы, однако все это будет большой манипуляцией. Кремль не согласится на всеобъемлющее перемирие.

Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду. По его словам, российский диктатор Владимир Путин хочет дискредитировать саму идею переговоров.

видео дня

"Я не верю ни в какое перемирие со стороны России. Они могут провозглашать что угодно, подписывать любые документы, но все это - большая манипуляция. Их цель - дискредитировать саму идею переговорного процесса и всех его участников", - отметил Кузан.

По его словам, сейчас Путин пытается максимально дискредитировать Трампа, чтобы снизить его авторитет и с помощью давления сделать его более сговорчивым к российским ультиматумам.

"Это - традиционная стратегия России в отношении всех американских президентов. Мы видели это и с Байденом, когда в начале его каденции все выглядело вроде бы хорошо, но потом Байден организовал для нас Рамштайн. То же самое раньше было и с Обамой, и частично с Трампом, с которым вообще была своя история", - сказал эксперт.

Кузан отмечает, что Путину очень важно демонстрировать себя сильным игроком на мировой арене. И если для этого нужно положить еще десятки тысяч жизней россиян - для него это вполне приемлемая цена.

"Более того, его окружение за время войны только обогатилось, получив контроль над предприятиями, ресурсами. А то, что за это заплачено будущим России и жизнями людей - их совершенно не беспокоит", - подытожил он.

Объявление Россией перемирия на 9 мая - что известно

Как сообщал Главред, Путин объявил новое "перемирие" в войне в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на путинское перемирие. В своем обращении Зеленский назвал это попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

В ISW сказали, зачем Путину "перемирие" на День победы. "Пасхальное перемирие" оккупанты использовали для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.

Также в ООН отреагировали на путинское "перемирие". В ООН заявили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

Читайте также:

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред