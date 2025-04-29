Новые лица в Минобороны: кто попал в команду Умерова

Кабмин утвердил новые кадровые назначения в Минобороны, в частности в сферах логистики и международного сотрудничества.

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Министерство обороны сменило руководство ключевых направлений / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Кто возглавил ключевые направления в Минобороны

Почему министр обороны обновил команду

Кабинет Министров Украины сегодня принял решение о назначении трех новых заместителей министра обороны Рустема Умерова. Об этом сам министр сообщил в своем Facebook.

"Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами", - отметил Умеров. видео дня

Согласно решению Кабмина

Первым заместителем министра обороны стал Сергей Боев, который до этого был заместителем министра по международному взаимодействию и партнерствам.

Заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, который до этого возглавлял Главное управление логистики Генерального штаба ВСУ.

Заместителем министра также стал Александр Козенко, который с ноября 2023 года был советником министра по вопросам развития государственной авиации. Он имеет образование в области международной экономики, выпускник Киевского национального экономического университета.

В то же время, в должности заместителя министра обороны завершил свою работу Сергей Мельник. Успехами его работы является внедрение "пакета раненого" и адаптивной одежды, восстановление сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети и получение Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО.

Мельник продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства, отметил министр обороны.

Заявления министра обороны - новости

Как ранее сообщал Главред, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал ключевые результаты сегодняшней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

Кроме того, Рустем Умеров объявил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий.

Напомним, что ранее министр обороны Украины встретился в Гааге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, сообщил о достижении договоренностей на 2025 год.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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