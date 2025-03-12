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Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

Алексей Тесля
12 марта 2025, 00:46
1057
Восстановление помощи в сфере безопасности, включая разведданные - критически важный шаг для обороноспособности Украины.
Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде
Рустем Умеров прокомментировал результаты переговоров с США / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Умеров назвал пять основных пунктов, которые удалось согласовать
  • Есть позитивный сигнал о долгосрочном партнерстве Украины и США

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал ключевые результаты сегодняшней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

На своей странице в Facebook он назвал пять основных пунктов, которые удалось согласовать во время переговоров.

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Восстановление помощи в сфере безопасности, включая разведданные - критически важный шаг для обороноспособности Украины.

Временное прекращение огня на 30 дней. Важно - только по взаимному согласию с РФ. Это не о замороженном конфликте, а о начале пути к справедливому завершению войны.

Освобождение пленных, гражданских лиц и возвращение украинских детей - принципиальная позиция украинской стороны.

Роль Европы в переговорах - наши партнеры должны присутствовать в процессе.

Соглашение о минеральных ресурсах - позитивный сигнал о долгосрочном партнерстве Украины и США, гарантии безопасности и экономического развития.

"Благодарен участникам сегодняшней встречи за очень продуктивную и результативную встречу. Благодарен своему американскому коллеге, министру обороны США, за поддержку. Благодарен саудовским друзьям и партнерам за гостеприимство", - резюмировал Умеров.

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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Рустем Умеров Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии Переговоры о прекращении огня
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