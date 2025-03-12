Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

Восстановление помощи в сфере безопасности, включая разведданные - критически важный шаг для обороноспособности Украины.

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Рустем Умеров прокомментировал результаты переговоров с США / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Умеров назвал пять основных пунктов, которые удалось согласовать

Есть позитивный сигнал о долгосрочном партнерстве Украины и США

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал ключевые результаты сегодняшней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

На своей странице в Facebook он назвал пять основных пунктов, которые удалось согласовать во время переговоров.

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Восстановление помощи в сфере безопасности, включая разведданные - критически важный шаг для обороноспособности Украины.

Временное прекращение огня на 30 дней. Важно - только по взаимному согласию с РФ. Это не о замороженном конфликте, а о начале пути к справедливому завершению войны.

Освобождение пленных, гражданских лиц и возвращение украинских детей - принципиальная позиция украинской стороны.

Роль Европы в переговорах - наши партнеры должны присутствовать в процессе.

Соглашение о минеральных ресурсах - позитивный сигнал о долгосрочном партнерстве Украины и США, гарантии безопасности и экономического развития.

"Благодарен участникам сегодняшней встречи за очень продуктивную и результативную встречу. Благодарен своему американскому коллеге, министру обороны США, за поддержку. Благодарен саудовским друзьям и партнерам за гостеприимство", - резюмировал Умеров.

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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