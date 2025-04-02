Минобороны разработало альтернативу демобилизации: в Раде раскрыли детали

После 90 дней участия в боевых действиях человек имеет право на отдых, уверен Вениславский.

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Минобороны разработало альтернативу демобилизации / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

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В чем заключается суть альтернативы демобилизации

Когда могут принять соответствующий законопроект

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации, который может стать альтернативой закону о демобилизации. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это альтернатива увольнению со службы или установлению четких сроков службы", - рассказал Вениславский. видео дня

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что подобные рекомендации уже разработаны.

"Поскольку урегулировать особенности боевых действий на уровне закона нельзя, механизм смогут реализовать посредством директивы, решения Ставки или приказа главнокомандующего", - добавил Вениславский.

Что касается законопроекта демобилизации, то Вениславский отметил, что его принятие в ближайшие недели является "очень оптимистическим сценарием", поскольку это приведет к одномоментному освобождению большого количества солдат, что приведет к негативным последствиям на поле боя.

Известно, что в прошлом году Верховная Рада рассматривала законопроект о мобилизации, который, в частности, предусматривал четкие сроки службы для военных. Но норму о демобилизации из документа убрали. После этого в Минобороны заверили, что будет разработан отдельный законопроект о демобилизации.

Мобилизация в Украине - что известно

Ранее Федор Вениславский сказал, при каких условиях в Украине могут остановить или изменить темпы мобилизации.

Напомним, как сообщал Главред, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что временное прекращение огня не предусматривает отмену мобилизации или военного положения. В течение этого времени РФ может продолжить накопление сил, планировать операции и продолжать расшатывать Украину изнутри.

Командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным Мося заявил, что вместо того, чтобы снижать мобилизационный возраст, следовало бы сосредоточить усилия на эффективной подготовке бойцов, их грамотной мотивации, а также комплексных реформах в мобилизационной системе.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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