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Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия: украинцам дали ответ

Мария Николишин
15 марта 2025, 15:04
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Мобилизация будет зависеть от потребностей Генштаба.
Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия: украинцам дали ответ
Темпы мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Демобилизация возможна только тогда, когда Зеленский примет соответствующее решение
  • Темпы мобилизации будут зависеть от потребностей, которые будет формировать Генеральный штаб

Представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, при каких условиях в Украине могут остановить или изменить темпы мобилизации.

"До принятия президентом Украины и утверждения Верховной Радой решения об отмене правового режима военного положения, утверждения решения о проведении демобилизации, никакой демобилизации быть не может", - рассказал он в комментарии ТСН.ua.

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Вениславский также добавил, что пока нет однозначного ответа на то, уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия.

"На этот вопрос сейчас ответа дать не могу, потому что это будет зависеть от того, какие потребности в мобилизации будет формировать Генеральный штаб. Если он оставит потребности на нынешнем уровне, то темпы будут нынешними. Если потребности будут уменьшены, то, соответственно, темпы уменьшатся. Если потребности увеличатся, то, соответственно, темпы будут увеличены", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что временное прекращение огня не предусматривает отмену мобилизации или военного положения. В течение этого времени РФ может продолжить накопление сил, планировать операции и продолжать расшатывать Украину изнутри.

Командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным Мося заявил, что вместо того, чтобы снижать мобилизационный возраст, следовало бы сосредоточить усилия на эффективной подготовке бойцов, их грамотной мотивации, а также комплексных реформах в мобилизационной системе.

Кроме того, 25 февраля, Кабинет Министров принял решение о продлении срока действия отсрочек для забронированных работников до 31 марта.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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