В Украине приняли важное решение об отсрочках от мобилизации - что изменилось

Отсрочки для забронированных работников будут автоматически продлены до 31 марта решением правительства, отметил Шмыгаль и объяснил причины.

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В Украине приняли важное решение по отсрочкам от мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

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В Украине продлили срок действия отсрочек от мобилизации

Решение направлено на увеличение сроков для подтверждения статуса критичности предприятий

Сегодня, 25 февраля, Кабинет Министров принял решение о продлении срока действия отсрочек для забронированных работников до 31 марта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram, опубликовав видео с заседания правительства.

"До 31 марта продлеваем действие отсрочек забронированных работников", - сказал он. видео дня

По словам Шмыгаля, это решение позволит предприятиям получить дополнительное время для подтверждения статуса критически важных в соответствии с обновленными критериями, а также обеспечить перебронирование своих работников.

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram, что внесены изменения в правительственное постановление от 22.11.2024 № 1332 о бронировании военнообязанных во время мобилизации и военного положения.

"Установлено, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Минэкономики или средствами портала "Дія" и срок действия которых не закончился на день вступления указанных изменений действуют до 31.03.2025", - говорится в сообщении.

Также государственные органы в течение четырех месяцев должны пересмотреть принятые решения о предоставлении предприятиям, учреждениям и организациям статуса критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Для этого изменено постановление правительства от 14.01.2025 № 36 о перебронировании в "Дії".

По словам Мельничука, это касается работников предприятий, которые уже признаны или будут признаны критически важными для экономики, обеспечения жизнедеятельности населения или потребностей ВСУ и других военных формирований. Бронирование для них возможно до 1 апреля без применения 72-часовой верификации.

Что нужно, чтобы получить бронирование / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский призвал устранить недостатки в программе "Контракт 18-24", в частности в отношении добровольцев, которые стали на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Соответствующее заявление он сделал 23 февраля.

Кабинет министров Украины принял решение о запрете направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию (ВВК), а также упростил процедуру подтверждения инвалидности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса заявил, что в Украине прекратили формировать новые бригады. Он отметил, что подготовка будет продолжаться только для тех подразделений, которые уже созданы или находятся на завершающем этапе формирования. По его словам, этот процесс будет учитывать опыт предыдущих наборов.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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