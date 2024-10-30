Как продлить отсрочку от мобилизации: разъяснение от адвоката

Уже 9 ноября истекают все выданные отсрочки от мобилизации.

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Отсрочка от мобилизации в военное время / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Отсрочка предоставляется на 90 дней

Заявление для возобновления отсрочки можно отправить по почте

Все отсрочки от мобилизации, которые получили украинцы, предоставляются максимум на 90 дней. Этот срок истекает как раз 9 ноября. Об этом в интервью Главреду рассказала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

По ее словам, 9 ноября - это дата, когда заканчивается срок всеобщей мобилизации, продленный уже неоднократно Указом Президента Украины. То есть раз в три месяца Верховная Рада Украины утверждает Указы Президента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

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"Отсрочка по постановлению КМУ №560 предоставляется от призыва на военную службу по мобилизации, и поэтому, когда рассматривают конкретные документы, даже, например, поданные 1 ноября, отсрочку не могут предоставить больше, чем до окончания срока общей мобилизации, то есть на сегодняшний день день день не дольше чем 9 ноября.", - рассказывает Лидия.

Адвокат добавляет, что в пункте 60 упомянутого постановления сказано, что военнообязанные, после издания Указа Президента Украины о продлении мобилизации, могут подать заявление на рассмотрение комиссии в бумажной или электронной формах. То есть, нет требования приносить документы лично, их можно отправить по почте.

Также, порядок призыва на военную службу в особый период не требует подавать новые документы, которые уже подавались при оформлении отсрочки. Однако многие люди все же прилагают те же документы вместе с заявлением о продлении отсрочки. После этого комиссия рассматривает заявление и продлевает отсрочку на срок мобилизации.

По словам Лидии Карплюк, 29 октября Верховная Рада Украины утвердила Указы Президента Украины о продлении военного положения и о продлении всеобщей мобилизации, поэтому после публикации нормативно-правовых актов и вступления их в законную силу все, кто имел отсрочку, должны еще раз подать заявления о продлении отсрочки.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Также она выразила надежду, что возможно, в будущем в электронном кабинете военнообязанного появится опция, благодаря которой можно будет подать заявление об отсрочке в электронном виде.

"Например, если мужчина, на содержании которого находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, женат на матери этих детей и у него ничего по этому поводу не меняется, то сейчас он подает или направляет в ТЦК и СП заявление о продлении отсрочки, а впоследствии, надеемся, он сможет делать то же самое, нажимая соответствующую кнопку в приложении", - подчеркнула спикер.

Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, Рада поддержала законы №12152 и №12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, за мобилизацию - 304. Данные законы предусматривают продление на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сообщал, что всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать более 160 тысяч человек. Указанное обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказывал, что в Украине продолжается мобилизация, однако вопрос об обязательной службе женщин пока даже не поднимается. При этом нардеп добавил, что в украинской армии есть немало вакансий, которые требуют людей, в частности эти должности могут занимать женщины.

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