Украина должна вернуть 3,5 млрд евро: в Словакии выдали циничное заявление

Лидер ультраправой партии Андрей Данко требует, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро помощи от Словакии.

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В Словакии требуют от Украины вернуть 3,5 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в Facebook, Офис президента Украины

Что сказал Данко:

Украина должна вернуть 3,5 млрд евро помощи от Словакии

Киев якобы разворовывал средства, которые предоставляли союзники

Братислава должна получить компенсацию за помощь, как это делает США соглашением по полезным ископаемым

Лидер ультраправой "Словацкой национальной партии" (SNS) Андрей Данко требует, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро помощи, которую предоставили предыдущие правительства Словакии. Он обвинил Киев в хищении средств и использовании войны в собственных целях. Такое заявление словацкий политик сделал в видеообращении в Facebook.

Данко возмутился, что потенциальное соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам может помочь Вашингтону вернуть свои инвестиции. Он утверждает, что Словакия якобы также должна получить компенсацию за свою помощь Украине.

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"Если немцы, французы и американцы будут просить вернуть средства, то Словакия не может молчать", - сказал Данко.

Политик утверждает, что только через три года после начала полномасштабной войны люди якобы начали "прозревать". По его мнению, Украина получала международную финансовую поддержку, а значительную часть этих денег якобы разворовывали.

"Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро - это огромные деньги...Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", - считает ультраправый словацкий политик.

Зазначим, что словацкое правительство решило не поставлять оружие Украине еще в октябре 2023 года после прихода к власти пророссийского премьера Роберта Фицо. Он не только отказался от военной поддержки Киева, но и заявил о нежелании продолжать санкции против России.

Позиция Фицо относительно войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, 22 февраля на конференции CPAC премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия имела "серьезные причины" для вторжения в Украину, а НАТО якобы вводило Москву в заблуждение. Он также поддержал заявления Дональда Трампа и обвинил Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы.

Ранее Фицо сказал, что имеет "моральное право" прекратить транзит газа в Украину после решения Киева остановить транспортировку российского газа через свою территорию с 2025 года. В своем обращении он раскритиковал оппозицию и обвинил Украину в повышении цен на газ в Европе.

Кроме этого, Фицо утверждает, что Украина якобы спонсирует российскую армию, покупая газ, который Европа закупает у РФ. Он призвал общество "отреагировать" и ввести ограничения.

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Кто такой Андрей Данко? Андрей Данко (словац. Andrej Danko; род. 12 августа 1974, Ревуца) - словацкий политик, председатель Национального совета Словацкой Республики (2016-2020), глава националистической Словацкой национальной партии, пишет Википедия. 15 ноября 2017 года, во время выступления в Госдуме РФ, Денко заявил, что "Россия является составной частью мировой безопасности, нравится это кому-то или нет". В 2018 году Данко обвинили в плагиате его докторской диссертации в Университете Матея Бела, которую он защитил в 2000 году. В ноябре 2018 года университет создал комиссию для рассмотрения диссертации и изучения подозрений в плагиате. В январе 2019 года комиссия объявила, что 63 из 72 страниц докторской диссертации Данко является плагиатом. 9 мая 2019 года Данко посетил военный парад в Москве, где был единственным европейским политиком, присутствующим на этом мероприятии.

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