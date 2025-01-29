Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

Словацкий МИД выразил украинскому послу "решительный протест".

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Напряжение между Киевом и Словакией усиливается / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

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МИД Словакии вызвал украинского посла

Причина, вероятно, в критике премьер-министра Роберта Фицо

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана на фоне критики Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает портал Dennik N.

В издании пишут, что словацкий МИД выразил Кастрану "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвал их вмешательством во внутренние дела Словакии.

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Ведомство не уточняет, о чем именно идет речь.

Напряженные отношения между Киевом и Фицо - последние новости

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности блокирования всей помощи Украине от Европейского Союза, если президент Владимир Зеленский не возобновит транзит российского газа через украинскую территорию.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях отреагировал на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно возможного блокирования помощи Украине от ЕС. Зеленский напомнил, что недавно бывший президент США Дональд Трамп принял решение, которое открывает возможность значительного увеличения экспорта американского сжиженного природного газа (LNG) в Европу.

Как писал Главред, Министерство иностранных дел Украины жестко ответило на хамские заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В МИД Украины расценивают эти очередные абсурдные заявления из Словакии как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. В МИД порекомендовали премьер-министру Словакии посмотреть не за границу, а в зеркало.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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