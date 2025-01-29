"Отравился пропагандой РФ": в МИД жестко ответили на хамские выпады Фицо

Абсурдные заявления Роберта Фицо являются попыткой перебросить ответственность за собственные провалы на иностранные государства, уверены в МИД.

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В МИД разнесли пророссийскую позицию Роберта Фицо / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

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Фицо прибегнул к поиску внешних врагов и нашел их в Украине

Позиция Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии

Министерство иностранных дел Украины жестко ответило на хамские заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

На фоне снижения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса Фицо, прибегнул к поиску внешних врагов и нашел их в Украине, говорится в заявлении МИД.

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"Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", - отмечают украинские дипломаты.

При этом в МИД уточнили, что неоднократно предупреждали об опасности пророссийской политики нынешнего руководства Словакии.

Вследствие этого, по мнению МИД, премьер и часть парламента страны "отравились российской пропагандой" и уже начали называть лидеров дружественных государств врагами.

"Уверены, что такая позиция и политика Роберта Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества", – отметили в МИД.

Угрозы Фицо в адрес Украины - последние новости по теме

Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях отреагировал на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно возможного блокирования помощи Украине от ЕС.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС. Отказ Украины от переговоров свидетельствует о нежелании продолжения транзита газа, считает он.

Ранее Фицо уже выступал с угрозами для Украины. Он отметил, что Словакия может полностью прекратить гуманитарную помощь Украине, сократить или даже отменить льготы для украинских военных-беженцев

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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