'Серьезная проблема': Фицо выступил с новыми угрозами для Украины - кого заденет

О чем сказал Фицо:
- Словакия может прекратить гуманитарную помощь Украине
- Фицо может блокировать некоторые решения ЕС по Украине
- Россия может уничтожить газовую инфраструктуру Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после поездки на переговоры к российскому диктатору Путину усилил свои угрозы в отношении Украины из-за прекращения Киевом транзита российского газа. Фицо сделал соответствующее заявление 9 января в Брюсселе после переговоров с представителями Европейской комиссии, сообщает Teraz.sk.
Он отметил, что Словакия может полностью прекратить гуманитарную помощь Украине, сократить или даже отменить льготы для украинских военных-беженцев, а также прекратить поставки электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций.
Кроме этого, премьер пригрозил блокировать стратегические решения Евросоюза, которые касаются поддержки Украины.
"Если у президента (Зеленского - ред.) нет проблем с тем, чтобы выбросить 800 миллионов евро, которые Украина в противном случае получила бы за транзит газа через свою территорию, и при этом он протягивает к ЕС руку и просит миллиарды, - может случиться, что некоторые политики в Евросоюзе скажут "нет" там, где нужно единодушие", - заявил Фицо, добавив, что может воспользоваться правом вето, передает "Радио Свобода".
Премьер-министр Словакии заявил, что страна прибегнет к таким шагам только при отсутствии других вариантов. Он подчеркнул, что это возможность продемонстрировать, как должен действовать лидер суверенного государства.
Он также отметил, что рассматривается возможность ограничения экспорта электроэнергии в Украину, добавив, что Словакия, вероятно, единственная страна, которая способна доставить электроэнергию в Украину в течение 30 минут.
Фицо заявил, что могут быть сокращены или полностью отменены льготы для украинских беженцев, которых в Словакии около 130 тысяч. По его словам, речь идет о значительном ограничении помощи.
Он также отметил, что правительство приложило максимум усилий, чтобы обеспечить продолжение транзита газа через Украину в Словакию. Премьер напомнил, что велись переговоры с российской и украинской сторонами, а также с представителями других стран, таких как Азербайджан.
Фицо сообщил, что договоренность с украинской стороной якобы была близкой. На пресс-конференции он анонсировал создание специальной группы для урегулирования текущего спора, в которую войдут представители Словакии, Еврокомиссии и Украины.
"Это серьезная проблема, и даже комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, с которым словацкая правительственная делегация вела переговоры, это осознает", - сказал премьер-министр.
Премьер-министр Словакии положительно оценил "конструктивные переговоры" с Еврокомиссией, проведенные в четверг, отметив, что ЕК крайне заинтересована в решении газового вопроса.
Он сослался на письмо Еврокомиссии, где, по его словам, указано, что никаких юридических или санкционных препятствий для транзита российского газа в Европу якобы не существует. Премьер вновь подчеркнул, что решение президента Украины Владимира Зеленского имеет сугубо политический характер и значительно повлияет на рост цен на газ и конкурентоспособность ЕС.
Говоря о недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве, премьер отметил, что инфраструктура, которая сейчас используется Украиной для транзита газа, может быть уничтожена военным путем, если она станет ненужной для России.
Угрозы Фицо - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, во время визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом России Владимиром Путиным об обеспечении поставок российского газа в Словакию заранее. Как отметил Фицо, это произошло незадолго до того, как Украина прекратила транзит газа, сообщает Reuters.
1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа в Европу, что вызвало недовольство в Словакии. В ответ словацкая сторона прибегла к критике и угрозам, но теперь выдвигает новые претензии. Как пишет Politico, 7 января в Брюсселе должна была состояться встреча между представителями Украины, Словакии и ЕС. Однако за несколько часов до ее начала Фицо заявил, что Киев якобы отказался от переговоров.
Несмотря на угрозы премьер-министра Роберта Фицо, Украина и в дальнейшем будет получать электроэнергию из Словакии. Словацкий оператор системы передачи SEPS будет придерживаться условий действующего договора, сообщает издание iROZHLAS.
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Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
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