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Открыть в Украине новый фронт: Зеленский раскрыл поручение Путина для Фицо

Даяна Швец
28 декабря 2024, 14:58
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Президент Владимир Зеленский убежден, что поступки Фицо - во вред Словакии.
Зеленский, Фицо, Путин
Зеленский отреагировал на заявления Фицо / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, facebook.com/robertficosk

Что сказал Зеленский:

  • Путин поручил Фицо открыть второй фронт
  • Фицо втягивает Словакию в попытки России причинить боль украинцам
  • Украина работает соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества

Все выглядит так, что диктатор из России Путин таки поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

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"Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети", - сказал глава государства.

По словам главы Украины, именно из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ударами значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества возникла потребность Украины в импорте электричества.

"Благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими нашими партнерами мы не допустили блэкаута в Украине. Теперь Фицо втягивает еще и Словакию в попытки России нанести боль украинцам", - пишет президент.

Кроме этого, Зеленский убежден, что поступки Фицо - во вред Словакии. Кроме этого, он упрекнул словацкого премьера, что поддержка преступной российской агрессии является "абсолютно аморальной".

"Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без не менее 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество. Да, импорт электричества для спасения небезплатный, и это значительные средства", - отметил глава государства.

Также глава Украины напомнил, что доля Словакии в импорте электричества в Украину составляет около 19%.

Более того, наша страна сейчас активно работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", - резко подытожил Зеленский.

Взаимодействие Словакии и Украины - последние детали

Как сообщал Главред, недавно президент Зеленский раскритиковал Фицо после поездки в Москву. По мнению главы Украины, премьеру Словакии нужны только деньги и ему безразлична жизнь украинцев.

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает Украине "энергоблокадой" из-за газа из РФ. Он боится, что остановка транзита российского газа будет большим экономическим ударом для Европы.

В свою очередь эксперт по энергетике Александр Харченко объяснил, существует ли серьёзная угроза для электроснабжения Украины. По его мнению, Украина сможет легко компенсировать эти объёмы электроэнергии из Словакии за счёт других подключений.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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