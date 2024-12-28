Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

Что сказал Панетта:
- Украина должна получить аналог Железного купола
- Киев может вернуть инициативу в войне
- США должны показать РФ военную силу
Из-за постоянной угрозы атак ракетами и дронами со стороны страны-агрессора России США должны предоставить Украине эквивалент Железного купола, который есть в Израиле. Об этом заявил американский политик и чиновник Леон Панетта в комментарии LIGA.net.
По его словам, такой шаг необходим для того, чтобы Киев имел способность сбивать более 90% ракет, которые летят в его сторону. Таким образом Украина будет иметь шанс вернуть инициативу в войне.
"Это означает предоставление Киеву передового оружия, возможности бить по целям в России, если нужно, чтобы уничтожать дроны и ракеты еще до атак ими по украинской земле", - добавил он.
Кроме этого важно, чтобы Кремль увидел готовность США применить военную силу в ответ на угрозы российского диктатора Владимира Путина в сторону стран-членов НАТО.
Панетта отметил, что единственное, что понимает Путин - это язык силы. Поэтому необходимо продемонстрировать, что цивилизованный мир ни при каких обстоятельствах не позволит России достичь успеха в Украине.
Усиление ПВО Украины - что известно
Недавно в МИД Украины заявили, что по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось идентифицировать ряд систем, ракет и других составляющих средств ПВО, которые могут быть переданы Украине.
Накануне, как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще 12-15 систем, помимо тех, что есть, чтобы полностью защитить страну от российских ракетных ударов.
Ранее также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года Украина получит от Германии еще одну зенитно-ракетную систему IRIS-T и дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot.
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Кто такой Леон Панетта?
Леон Панетта - американский политик, с июля 2011 года Министр обороны США в администрации Президента Барака Обамы, в 2009-2011 годах Директор ЦРУ, глава администрации Президента США Билла Клинтона в 1994-1997 годах. Член Демократической партии, юрист по образованию, избирался в Палату представителей в 1977 году, работал на различных правительственных должностях. На посту Директора ЦРУ отвечал за уничтожение Осама Бин Ладена в мае 2011 года, пишет Википедия.
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