ВСУ поразили склад "Шахедов" в Орловской области РФ - Генштаб

На складе оккупанты хранили, обслуживали и ремонтировали дроны-камикадзе.

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ВСУ ослабили возможности врага атаковать гражданское население Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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ВСУ поразили защищенный объект РФ

Украина снизила боевой потенциал врага

26 декабря Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил страны-агрессора России в Орловской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины. Известно, что в результате огневого поражения был уничтожен склад с беспилотниками типа "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.

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Оккупанты на этом складе не просто хранили дроны-камикадзе, но и проводили ремонт и обслуживание БпЛА.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Удары ВСУ вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810-й ОБРМП Вооруженных сил РФ в заброшенном гражданском здании в Льгове Курской области.

Впоследствии стало известно, что в результате удара по командному пункту в Льгове (Курская область) погиб заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.

Также ранее 4 беспилотника упали на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в населенном пункте Новомикольское Тамбовской области, что в стране-агрессоре России. Местные жители утверждали, что в результате атаки поврежден Мичуринский завод "Прогресс".

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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