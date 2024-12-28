ВСУ поразили склад "Шахедов" в Орловской области РФ - Генштаб

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- ВСУ поразили защищенный объект РФ
- Украина снизила боевой потенциал врага
26 декабря Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил страны-агрессора России в Орловской области.
Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины. Известно, что в результате огневого поражения был уничтожен склад с беспилотниками типа "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.
Оккупанты на этом складе не просто хранили дроны-камикадзе, но и проводили ремонт и обслуживание БпЛА.
"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.
Удары ВСУ вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810-й ОБРМП Вооруженных сил РФ в заброшенном гражданском здании в Льгове Курской области.
Впоследствии стало известно, что в результате удара по командному пункту в Льгове (Курская область) погиб заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.
Также ранее 4 беспилотника упали на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в населенном пункте Новомикольское Тамбовской области, что в стране-агрессоре России. Местные жители утверждали, что в результате атаки поврежден Мичуринский завод "Прогресс".
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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