"Горячее" поздравление с Рождеством: ВСУ нанесли удар по месту скопления оккупантов

В результате удара враг понес потери среди офицерского состава.

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ВСУ ударили по скоплению оккупантов на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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ВСУ нанесли удар по пункту управления российской армии в Курской области

В результате удара есть потери среди офицерского состава

В ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810-й ОБРМП Вооруженных сил РФ в заброшенном гражданском здании в Льгове Курской области. Удар официально подтвердили в Главном управлении коммуникаций ВСУ (СтратКом ВСУ).

В сообщении говорится, что данное огневое поражение является частью всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей ВС РФ координировать военные операции против Украины.

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Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, в результате удара враг понес потери среди офицерского состава.

Официально власти Курской области страны-агрессора РФ информацию об ударе по командному пункту бригады морской пехоты не подтверждают.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждает, что "удар пришелся на гражданские объекты и инфраструктуру Льгова".

Удары вглубь РФ - новости по теме

Как писал Главред, 19 декабря силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны, нанесли удар по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ. Известно, этот НПЗ оккупанты используют для обеспечения потребностей ВС РФ. Более того, он единственный в Ростовской области, который работает.

Впоследствии военно-политический обозреватель Дмитрий Снегирев прокомментировал удар по НПЗ в Ростовской области. По его словам, это в частности негативно повлияет на возможности перемещения оккупационных войск по линии фронта.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ. Под ударом окажутся российские военные объекты, которые страна-агрессор использует для террора против украинцев.

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