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"Пусть пробуют сбить "Орешник": Путин вызвал Запад на дуэль - пригрозил ударом

Даяна Швец
19 декабря 2024, 15:01
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Лидер Кремля утверждает, что шансов сбить "Орешник" якобы нет.
'Пусть пробуют сбить 'Орешник': Путин вызвал Запад на дуэль - пригрозил ударом
Путин в очередной раз угрожает Украине и миру ракетой "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, Главред

Ключевое:

  • Путин предлагает Западу удар по Киеву в качестве эксперимента
  • Диктатор уверен в непобедимости новой ракеты

Владимир Путин предложил циничный "технологический эксперимент". Эту идею он озвучил во время подведения итогов года.

Он бросил вызов нашим союзникам: выбрать объект в Киеве, по которому Россия нанесет удар ракетой "Орешник", чтобы системы ПВО и ПРО Украины и Запада попытались ее перехватить.

видео дня

Лидер Кремля утверждает, что шансов сбить "Орешник" якобы нет.

По его словам, дальность ракеты достигает 5,5 тысячи километров, а средства ПРО, установленные в Румынии и Польше, не способны ее достать.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
​ Ракетный комплекс "Кедр" / Инфографика Главред

Путин также предложил организовать "высокотехнологичную дуэль" между Россией и Западом, чтобы доказать превосходство нового российского оружия, которое он называет усовершенствованной версией советских разработок.

"Пусть определят какой-то объект, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, а вот готова ли другая сторона?", - сказал диктатор.

На вопрос, почему ракету назвали "Орешник", он ответил: "Честно? Не знаю".

Ракета "Орешник" - последние новости по теме

Как писал Главред, не прошло и недели, как Путин снова пригрозил "Орешником". Несколько дней назад он заявил, что в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты. Якобы это осуществляется "для защиты безопасности России и союзников".

Впоследствии был опубликован тревожный прогноз нового удара РФ. Так, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказал мнение, по каким целям могут запустить "Орешник".

В то же время в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" по праздникам. Не секрет, что РФ уже использовала против Украины все многообразие имеющегося вооружения, однако угроза новых атак остается.

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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