По каким целям могут запустить 'Орешник': тревожный прогноз нового удара РФ

Ракеты типа "Орешник" могут быть результативным, если будут нести ядерный заряд, говорит Иван Тимочко.

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В военном плане "Орешник" неэффективен против пехоты

РФ может повторно ударить для усиления информационной кампании

Страна-агрессор РФ говорит о возможности повторного запуска ракеты "Орешник" по Украине для усиления информационной кампании, направленной на политический эффект, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Первым ударом по Днепру 21 ноября Россия хотела напугать украинское общество и союзников, чтобы они начали говорить о прекращении эскалации, подчеркнул он в комментарии 24 Каналу.

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По его словам, в военном плане ракета "Орешник" неэффективна, ведь эта ракета рассчитана на ядерный заряд и должна наносить удары по стратегическим целям.

Собеседник пояснил, что РФ надеялась, что после удара "Орешником" США, Великобритания и Франция отменят разрешение на удары ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP по России, но реакции, на которую надеялись россияне, не было.

"И дальше Кремль продолжил раскручивать информационную кампанию. Начали появляться сообщения о закрытии воздушного пространства над "Капустиным Яром", с которого запускали "Орешника". Впоследствии враг распространил информацию о том, что баллистическая ракета есть в Беларуси", - напомнил он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отмечает, что это оружие неэффективно против пехоты (потому что в случае использования нанесет удар как по украинским, так и российским солдатам) или конкретных каких-то военных подразделений.

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Он говорит, что такие ракеты могут быть результативным, если будут нести ядерный заряд и поражать стратегические цели, то есть выполнять стратегические задачи. Поэтому враг продолжит нагнетать и накручивать политическую истерию, потому что с военной точки зрения это совсем не выгодно.

"Если противник и попытается применить эту ракету или ей подобную, то только для того, чтобы усилить свою информационную кампанию. Они точно не будут рассчитывать на какой-то стратегический эффект в плане военного удара, на политический – да", – добавил Тимочко.

Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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