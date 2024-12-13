Москва может во второй раз атаковать Украину с помощью 'Орешника': FT раскрыло сроки

Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством этих экспериментальных ракет, и это оружие имеет меньшую боеголовку.

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Запас ракет этого типа у РФ достаточно мал, но враг все еще хочет атаковать Украину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Главные тезисы статьи:

Новый удар РФ может осуществить уже на этих выходных

Путин публично заявлял о готовности запустить еще одну ракету

Россия пыталась запугать Украину

Страна-агрессор Россия рассматривает возможность повторной атаки новой ракетой "Орешник" уже 14 или 15 декабря. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - отметил он.

видео дня

Издание пишет, что в планах Москвы было использовать этот тип оружия, чтобы запугать Украину и ее сторонников. Однако пока "Орешник" не изменил правил игры на поле боя.

Ракетный комплекс Кедр / Инфографика: Главред

"Но реальность такова, что Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством этих экспериментальных ракет, и это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускает по Украине", - добавил чиновник.

Опасность удара РФ "Орешником" - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака Россия может во второй раз применить ракету "Орешник", хотя окончательной даты еще нет.

О том, что Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине в ближайшие дни, несмотря на то, что президент России Владимир Путин, вероятно, обладает ограниченным количеством ракет "Орешник" накануне предупредили и в разведке США.

Впоследствии заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что такие выводы были сделаны на основе данных американской разведки, однако она не уточнила, по каким именно целям Россия может нанести удар.

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