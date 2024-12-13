Москва может во второй раз атаковать Украину с помощью 'Орешника': FT раскрыло сроки

Главные тезисы статьи:
- Новый удар РФ может осуществить уже на этих выходных
- Путин публично заявлял о готовности запустить еще одну ракету
- Россия пыталась запугать Украину
Страна-агрессор Россия рассматривает возможность повторной атаки новой ракетой "Орешник" уже 14 или 15 декабря. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - отметил он.
Издание пишет, что в планах Москвы было использовать этот тип оружия, чтобы запугать Украину и ее сторонников. Однако пока "Орешник" не изменил правил игры на поле боя.
"Но реальность такова, что Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством этих экспериментальных ракет, и это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускает по Украине", - добавил чиновник.
Опасность удара РФ "Орешником" - что известно
Напомним, Главред писал, что по словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака Россия может во второй раз применить ракету "Орешник", хотя окончательной даты еще нет.
О том, что Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине в ближайшие дни, несмотря на то, что президент России Владимир Путин, вероятно, обладает ограниченным количеством ракет "Орешник" накануне предупредили и в разведке США.
Впоследствии заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что такие выводы были сделаны на основе данных американской разведки, однако она не уточнила, по каким именно целям Россия может нанести удар.
Другие новости:
- Аргумент для достижения соглашения: стало известно, как Трамп может положить конец войне
- Армия РФ с боями прорывается на острова: Попович оценил угрозу для Херсонщины
- РФ готовит новые массированные удары: какое количество атак может ждать украинцев
Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред