Армия РФ с боями прорывается на острова: Попович оценил угрозу для Херсонщины

Что сообщил Попович:
- ВСУ и армия РФ ведут бои за острова на Днепре
- Оккупантам вряд ли удастся форсировать реку
- Артиллерия ВСУ не даст врагу закрепиться на правобережье
Оккупационная армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на Херсонском направлении. Там враг хочет захватить острова возле Херсона. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.
По его совам, вполне возможно, что противник попытается форсировать реку Днепр, но вряд ли ему удастся успешно осуществить эту операцию и закрепиться на правом берегу.
"И украинская, и российская армия пытаются вести войну за острова на Днепре, чтобы улучшить положение, в частности для возможного форсирования реки", - подчеркнул он.
Попович отметил, что украинским силам преимущество дает и география, ведь по течению Днепра весь правый берег выше левого. Поэтому ВСУ могут контролировать местность с помощью артиллерии и дронов.
Поэтому даже если российские военные смогут высадиться на правобережье, закрепиться там им вряд ли удастся, как и обеспечивать плацдарм всем необходимым.
"То есть, попробовать они могут, но в их успех, честно говоря, верится с большим трудом. Они же не будут форсировать Днепр на линкоре "Бисмарк". Они же будут форсировать Днепр на лодках. А сколько людей в них поместится? Ну, 10 человек поместится, хорошо. И сколько доплывет до правого берега Днепра, под огнем артиллерии и ударами дронов?", - добавил обозреватель.
Наступление РФ на Херсонщине - последние новости
Ранее Главред писал, что украинские военные хорошо знают о планах российских оккупантов по наступлению на правый берег Днепра в Херсонской области и готовы дать отпор в случае попытки врага осуществить форсирование реки.
Накануне в СМИ появилась информация, что Россия планирует новое наступление на Херсон и уже подготовила около 300 лодок для переправы через Днепр. Кроме этого захватчики расположили свои элитные подразделения беспилотников на противоположном берегу Днепра, который выполняет роль линии фронта, и активно совершенствуют свои тактики.
Но впоследствии выяснилось, что на самом деле российские оккупанты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и передают координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов на Херсонщине.
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Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
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