Появились позитивные новости: что происходит на левобережье Херсонщины

Отход ВСУ из Крынок не поставил крест на удержании левобережья Херсонской области, пока там защитникам удалось достичь успеха.

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На Херсонщине ВСУ продолжают удерживать плацдармы и уничтожать врага / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 116-я ОМБр

Общая ситуация на Херсонском направлении не изменилась после того, как ВСУ были вынуждены отойти из Крынок. Об этом рассказал в эфире FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Дело в том, что силы обороны на левом берегу удерживали не только Крынки. В зависимости от оперативной ситуации там у Украины может быть от 8 до 10 плацдармов, поэтому действия ВСУ в плане отвлечения 64-тысячных резервов российских захватчиков и возможных прорывов на этом направлении более чем продуктивны.

Аналитик отмечает, что сейчас левый берег Днепра в Херсонской области полностью находится под контролем украинских сил, которые наносят точечные удары по позициям оккупационных войск.

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"Используются два фактора: первый - географический, поскольку правый берег, который контролируется Вооруженными силами Украины, выше. Плюс, соответственно, тактико-технические характеристики западного вооружения, которое в полтора-два раза, по дальности поражения, превышает аналогичные советские, российские средства", - пояснил Снегирев.

Кроме этого подтвердилась информация об успешном ударе Сил обороны Украины по командно-штабному пункту группы войск "Днепр". Причем во время поражения там находился командующий группировки оккупационных войск Теплинский.

"Он получил тяжелое ранение. Это информация российской стороны, свидетельствующая о том, что украинское разведсообщество, Главное управление разведки Министерства обороны Украины владеет информацией о перемещении мест дислокации оккупантов. И, соответственно, Силы обороны имеют возможность наносить такие точечные удары по высшему командному составу российских оккупационных войск", - добавил аналитик.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают выполнять боевые задачи в районе Крынок на Херсонщине. Большинство основных позиций украинских защитников в этом населенном пункте значительно повреждены.

Напомним, что оборона ВСУ в Крынках завершена, однако операция защитников продолжается на близлежащих островах. DeepState называет бои за острова "новой проблемой", поскольку концентрация живой силы противника на левом берегу очень значительна.

Накануне стало известно, что украинские бойцы вышли из Крынок еще в середине июня 2024 года. В течение следующего месяца российские оккупационные войска занимались возведением фортификационных сооружений на этом направлении боевых действий.

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