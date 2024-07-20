'РФ взяла тактическую паузу': британская разведка раскрыла настоящую ситуацию на фронте

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на нескольких участках линии фронта.

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В министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты, вероятно, взяли тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя зондирующие атаки и разведку. Самым горячим направлением является участок Авдеевка - Покровск

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на нескольких участках линии фронта. Основным направлением усилий остается участок Авдеевка - Покровск в Донецкой области, передает разведка Великобритании.

По словам разведчиков, оккупанты продолжали завоевывать территорию к северу и западу от города Очеретино, расширяя свое выступление в направлении города Покровск. Также на участке Авдеевка - Покровск враг незначительно продвинулся к городу Нью-Йорк.

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"Вблизи города Часов Яр Донецкой области существенных изменений в территориальном контроле не произошло. Сообщалось, что основные нападения российской пехоты прекратились в течение последних нескольких дней и что российские силы в основном действуют рассеянными небольшими, пешими отрядами. Российские войска в этом районе, вероятно, взяли тактическую паузу, проводя зондирующие атаки и разведку", - пишут в разведке.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Напомним, что РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок. Аналитик проекта DeepState отметил, что россияне могут принять решение продолжить наступление на правый берег Днепра после захвата Крынок.

Аналитики раскрыли важные детали, почему провалилось большое контрнаступление ВСУ. По мнению экспертов из британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI, Украина не сможет провести новое наступление в ближайшем будущем.

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