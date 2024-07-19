До трассы остается 7-8 км: в ВСУ заявили о критическом состоянии под Часовым Яром

Трасса Покровск-Константиновка-Часов Яр обеспечивает ВСУ боеприпасами, людьми и техникой.

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РФ наступает на Часов Яр / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что трасса Покровск-Константиновка-Часов Яр обеспечивает логистику для ВСУ.

"Россияне суются, и опасность создается на нескольких направлениях. Видим приближение российских передовых отрядов к трассе Покровск-Константиновка-Часов Яр. До трассы остается всего 7-8 километров, а эта трасса является нашей основной логистической цепью, которая связывает Торецкую группировку войск с тылами", - пояснил Лакийчук в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного эксперта, трасса Покровск-Константиновка-Часов Яр обеспечивает ВСУ боеприпасами, людьми и техникой. Это также эвакуация раненых.

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"В значительной степени все завязано на эту трассу. Россияне понимают, что ее перерезание будет иметь большое влияние на дальнейшие боевые действия", - отметил Лакийчук.

Кто такой Павел Лакийчук Павел Лакийчук - руководитель программ по безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI". Военный моряк в отставке. С 2003 года до оккупации Крыма Россией - руководитель информационных проектов Аналитического центра "Номос" (Севастополь), заместитель главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 гг. Член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО".

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что аналитик проекта DeepState отметил, что РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок. последний блиндаж Сил обороны оккупанты взорвали еще 17 июня. После этого появились видео, на которых было видно подразделения ВС РФ, движущиеся по руинам улиц села Крынки.

Стало известно, что враг продвинулся на 4 направлениях в Донецкой области. В DeepState назвали детали продвижения российских войск за последние сутки и рассказали о ситуации вокруг населенного пункта Крынки. В то же время, Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере. Известно, что на северных границах Украины информация и обстановка активно меняются. Андрей Юсов прокомментировал заявление Кирилла Буданова о наступлении.

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